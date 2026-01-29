INS: Cifra de afaceri din serviciile pentru întreprinderi a crescut cu 1,8% în primele 11 luni din 2025

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a înregistrat o creştere pe ansamblu în primele 11 luni din 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Conform INS, serie brută, cifra de afaceri a urcat cu 1,8%, iar serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 2,1%.

„În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a crescut pe ansamblu, cu 1,8%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de comunicaţii (+4,2%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+3,6%) şi la alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+1,9%)”, precizează INS.

În aceeaşi perioadă, scăderi au fost înregistrate la activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (-16,1%) şi la activităţile de transporturi (-0,2%).

Evoluţia lunară arată că în noiembrie 2025, comparativ cu luna octombrie, serie brută, cifra de afaceri din serviciile pentru întreprinderi a scăzut pe ansamblu cu 1,4%, ca urmare a scăderilor din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (-4,5%), activităţile de transporturi (-4,2%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (-3,5%) şi alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-0,5%). Totuşi, activităţile de comunicaţii au crescut cu 10,4%, potrivit INS.

Pe serie ajustată, în aceeaşi comparaţie lunară, cifra de afaceri a crescut pe ansamblu cu 2,4%.

Comparativ cu noiembrie 2024, serie brută, cifra de afaceri din serviciile pentru întreprinderi a înregistrat o creştere de 4,9%, datorită avansurilor în activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+13,8%), activităţile de comunicaţii (+9%) şi alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+3,7%). În schimb, scăderi au fost raportate la activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (-14,5%) şi la transporturi (-1,1%).

Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din noiembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2024 a crescut pe ansamblu cu 9%, subliniază INS.