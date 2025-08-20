Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Numărul locurilor de muncă disponibile la nivel naţional a scăzut în trimestrul II

T.B.
Miscellanea / 20 august, 09:41

Numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional a fost de 31.300, în trimestrul al doilea din acest an, în scădere cu 3.200 faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, conform datelor publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În intervalul analizat, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,63%), administraţia publică (1,18%), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (1,13%), conform sursei.

De asemenea, aproape o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (5.900 locuri vacante).

Potrivit sursei citate, sectorul bugetar a însumat 21,5% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 3.200 de locuri vacante s-au regăsit în administraţia publică, 2.600 de posturi în Sănătate şi Asistenţă socială, iar 900 de locuri în Învăţământ.

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în industria extractivă (0,19%), alte activităţi de servicii (0,20%), respectiv tranzacţii imobiliare (0,23%). Cele mai puţine posturi disponibile s-au regăsit în aceleaşi activităţi, şi anume tranzacţii imobiliare (40 locuri vacante), urmate de industria extractivă (90 locuri vacante), respectiv de alte activităţi de servicii (zece locuri vacante), arată datele INS.

Datele INS arată că, prin comparaţie cu trimestrul I din 2025, în următoarele trei luni, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au consemnat în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (-0,28 puncte procentuale), administraţie publică (-0,20%) şi în intermedieri financiare şi asigurări (-0,14%).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai accentuate scăderi s-au regăsit în administraţia publică (-600) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (-400).

Pe de altă parte, creşteri importante ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în: distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,14%), respectiv în Sănătate şi Asistenţă socială (+0,12%).

Ca număr al locurilor de muncă vacante, în T2 vs T1, cele mai importante creşteri s-au observat în Sănătate şi Asistenţă socială (+400), Construcţii (+200) şi Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+100).

