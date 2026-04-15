INS: Producţia industrială a crescut ca serie brută cu 9,3%, în luna februarie

Producţia industrială a crescut în februarie 2026 faţă de luna ianuarie 2026 ca serie brută (+9,3%) şi a scăzut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-0,4%), arată datele Institutului Naţional de Statistică, informează news.ro.

Faţă de luna februarie 2025, producţia industrială a fost mai mică cu 1,8% ca serie brută şi cu 1,5% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate. În primele două luni, comparativ cu perioada similară din 2025, producţia industrială a scăzut atât ca serie brută (-2,6%), cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-2,5%).

”În luna februarie 2026, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 9,3%, datorită creşterii industriei prelucrătoare (+14,5%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi industria extractivă au scăzut cu 9,3%, respectiv cu 4%”, arată datele INS.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 0,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria extractivă (-2%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-1,7%).

Industria prelucrătoare a crescut cu 0,7%.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 1,8%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria extractivă (-3,5%) şi industria prelucrătoare (-2,8%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 4,5%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 1,5%, din cauza scăderilor industrieiextractive (-3,1%) şi industriei prelucrătoare (-2,4%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 4,4%.

În primele două luni din acest an, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 28 februarie din 2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4,4%) şi industria extractivă (-2,7%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 7,6%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2025, a fost mai mică cu 2,5%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4,2%) şi industria extractivă (-2,4%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 7%.