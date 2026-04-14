INS: Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie

Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna martie la 9,87%, de la 9,31% în februarie, pe fondul accelerării preţurilor la servicii, care au consemnat un avans de 11,05%, precum şi al scumpirii mărfurilor nealimentare cu 10,89% şi a celor alimentare cu 7,67%, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) a fost 8,5%", se arată în comunicat.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum a crescut în martie 2026 cu 0,92% faţă de februarie, ajungând la 100,92%. Calculată pe baza acestui indicator, rata anuală a inflaţiei a fost de 9,0% comparativ cu martie 2025, iar media ultimelor 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) a indicat o creştere de 7,6% faţă de intervalul similar anterior.

Banca Naţională a României (BNR) şi-a revizuit în sens ascendent prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026, la 3,9%, faţă de estimarea anterioară de 3,7%, şi estimează o temperare a acesteia la 2,7% până la sfârşitul anului 2027, conform datelor prezentate în februarie de guvernatorul Mugur Isărescu.

Totodată, banca centrală a avertizat în această lună că rata anuală a inflaţiei va accelera în perioada martie-iunie 2026 peste nivelurile anticipate anterior, în principal ca efect al scumpirii combustibililor, determinată de creşterea semnificativă a cotaţiilor petrolului şi gazelor naturale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat al instituţiei.