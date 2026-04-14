Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

INS: Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie

S.B.
Macroeconomie / 14 aprilie, 15:40

INS: Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie

Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna martie la 9,87%, de la 9,31% în februarie, pe fondul accelerării preţurilor la servicii, care au consemnat un avans de 11,05%, precum şi al scumpirii mărfurilor nealimentare cu 10,89% şi a celor alimentare cu 7,67%, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) a fost 8,5%", se arată în comunicat.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum a crescut în martie 2026 cu 0,92% faţă de februarie, ajungând la 100,92%. Calculată pe baza acestui indicator, rata anuală a inflaţiei a fost de 9,0% comparativ cu martie 2025, iar media ultimelor 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) a indicat o creştere de 7,6% faţă de intervalul similar anterior.

Banca Naţională a României (BNR) şi-a revizuit în sens ascendent prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026, la 3,9%, faţă de estimarea anterioară de 3,7%, şi estimează o temperare a acesteia la 2,7% până la sfârşitul anului 2027, conform datelor prezentate în februarie de guvernatorul Mugur Isărescu.

Totodată, banca centrală a avertizat în această lună că rata anuală a inflaţiei va accelera în perioada martie-iunie 2026 peste nivelurile anticipate anterior, în principal ca efect al scumpirii combustibililor, determinată de creşterea semnificativă a cotaţiilor petrolului şi gazelor naturale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 14.04.2026, 17:01)

    Ho ho ho

    totul merge conform planului 

    „să lăsăm populismele, să ne uităm la fapte !” 

    Muișor, wannabe președințiabil !

    (upps, am uitat un „c”) 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR) 5.0920
Dolar SUA (USD) 4.3196
Franc elvețian (CHF) 5.5336
Liră sterlină (GBP) 5.8512
Gram de aur (XAU) 663.4576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb