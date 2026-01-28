INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut cu 3,9% în noiembrie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut cu 3,9%, atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele 11 luni, arată datele Institutului Naţional de Statistică, informează news.ro.

”În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 3,9%, datorită creşterilor înregistrate la: activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+16,8%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+9,4%), comerţul cu autovehicule (+3,4%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+0,6%)”, arată datele INS.

În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 3,9%.

Noiembrie 2025 comparativ cu octombrie 2025

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 0,5%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+29,2%) şi la comerţul cu autovehicule (+1,9%). Scăderi au înregistrat: activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-3%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-2,5%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut cu 3,3%.

Noiembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2024

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2024, a înregistrat o creştere cu 3,8%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+8,4%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+5,4%) şi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+3,7%).

Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule a scăzut cu 5,9%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2025, a înregistrat o creştere cu 5,1% faţă de luna noiembrie 2024.