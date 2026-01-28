Instanţa supremă respinge recursul Sorinei Pintea, condamnată pentru mită

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins miercuri recursul în casaţie al fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, după mai multe amânări. Pintea fusese condamnată pe 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, Pintea ar fi pretins şi primit 10.000 de euro şi 120.000 de lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Judecătorii amânaseră anterior pronunţarea de cinci ori, conform News.ro.

La 1 octombrie 2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, în principiu, cererea de recurs în casaţie depusă de Sorina Pintea împotriva deciziei definitive a Curţii de Apel Cluj din 6 iunie 2025. Instanţa clujeană o condamnase pe Pintea la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită, potrivit News.ro.

Instanţa supremă a trimis cauza pentru judecarea recursului în casaţie unui complet de trei judecători şi a fixat termen de judecată pentru 26 octombrie 2025, cu citarea inculpatei. De atunci, judecătorii au amânat în cinci rânduri pronunţarea, miercuri, 28 ianuarie 2026, luând o decizie în cazul fostului ministru al Sănătăţii. Astfel, potrivit site-ului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul în casaţie - o cale extraordinară de atac - înaintat de fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea a fost respins, a relatat News.ro.

Sorina Pintea a fost condamnată pe 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj, prin decizie definitivă, la trei ani şi jumătate de închisoare într-un dosar de luare de mită calificată. Ea fusese trimisă în judecată de procurorii DNA în 2020, fiind acuzată că, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, ar fi pretins şi primit, în două tranşe, 10.000 de euro şi 120.000 de lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Curtea de Apel Cluj i-a respins apelul ca nefondat, menţinând astfel condamnarea Tribunalului Cluj din aprilie 2024, conform News.ro.

Instanţa i-a interzis atunci Sorinei Pintea să fie aleasă în funcţii publice sau să ocupe funcţia de manager într-un spital public pentru o perioadă de trei ani. De asemenea, magistraţii au dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro de la fostul ministru al Sănătăţii, potrivit News.ro.

Conform rechizitoriului procurorilor anticorupţie, în perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, Sorina Pintea, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, ar fi pretins şi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) şi 120.000 de lei (la 28 februarie 2020), sume care nu îi erau cuvenite. Acestea reprezentau 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică încheiat în 2019 de spital cu societatea respectivă, având ca obiect „proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare a blocului operator - sala de chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţiile adiacente” din Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, a subliniat News.ro.

Poliţiştii din Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, au pus în aplicare, pe 6 iunie 2025, mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Cluj în cazul Sorinei Pintea. La începutul anului 2020, aceasta declara că fusese diagnosticată cu dermatomiozită, o boală inflamatorie rară, autoimună, care afectează pielea şi muşchii, provocând slăbiciune musculară şi erupţii cutanate pe pleoape, mâini şi alte zone expuse la soare. Cauza exactă a bolii este necunoscută, dar implică atacul sistemului imunitar asupra propriilor ţesuturi, poate fi asociată cu alte afecţiuni, inclusiv cancer, şi necesită un tratament complex cu corticosteroizi, imunosupresoare şi protecţie solară, conform News.ro.