Intesa Sanpaolo Bank deschide o nouă sucursală cashless în Bucureşti

Intesa Sanpaolo Bank România îşi consolidează prezenţa locală prin inaugurarea unei noi sucursale pe bulevardul Iuliu Maniu din Bucureşti, parte a strategiei de extindere a reţelei naţionale, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Noua unitate funcţionează fără casierii, iar consilierii bancari oferă asistenţă personalizată clienţilor, se precizează în comunicat.

Deputy CEO & Chief Business Officer, Răzvan Filcescu, a subliniat că relaţia directă cu clienţii rămâne esenţială, chiar şi în contextul investiţiilor în digitalizare: „Consilierii noştri oferă îndrumare şi soluţii adaptate fiecărui client, inclusiv prin deplasarea la cerere. Reconfigurarea reţelei de sucursale face parte din strategia noastră pe termen scurt şi mediu, corelată cu planurile de dezvoltare ale grupului Intesa Sanpaolo pe piaţa românească”, conform comunicatului de presă.

Sursa menţionată susţine că noua sucursală vine după deschiderea unei unităţi în Nordul Capitalei la finalul anului trecut. Comunicatul subliniază că în prezent, banca are 59 de sucursale la nivel naţional, număr care aproape s-a dublat în urma fuziunii cu First Bank. În plus, banca plănuieşte deschiderea unei noi sucursale şi în acest an pentru a menţine echilibrul între prezenţa fizică şi dezvoltarea canalelor digitale, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Intesa Sanpaolo Bank va implementa treptat noua identitate vizuală în întreaga reţea din România, prin înlocuirea logo-ului şi a semnalisticii vechiului First Bank, consolidând o prezenţă unitară a brandului, sub rezerva aprobărilor de reglementare, subliniază sursa menţionată.