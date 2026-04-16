Investiţie verde de 3,5 milioane lei finalizată la Galaţi: patru păduri urbane, finanţate prin PNRR

Primăria municipiului Galaţi a finalizat un proiect de investiţii în infrastructura verde, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), care vizează înfiinţarea a patru păduri urbane pe o suprafaţă cumulată de peste 65.000 mp.

Proiectul, ajuns în etapa finală odată cu ultimele plantări, presupune introducerea în circuitul urban a circa 196.000 de puieţi, în două zone de la periferia oraşului, dar şi în incinta a două unităţi de învăţământ. Autorităţile locale consideră că investiţia contribuie atât la creşterea calităţii vieţii, cât şi la alinierea oraşului la obiectivele europene de tranziţie verde.

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, a declarant: „Un oraş modern înseamnă un oraş verde, cu un aer cât mai curat. Înfiinţarea pădurilor urbane vine în completarea acţiunilor noastre pentru un oraş prietenos cu mediul, pornind de la plantări de copaci, transport public nepoluant, staţii de încărcare pentru maşini electrice şi parcuri fotovoltaice”.

Din punct de vedere economic, proiectul are un dublu impact. Pe de o parte, a generat contracte pentru sectorul privat, lucrările fiind realizate de compania SC Green Tree Brăila SRL, care a asigurat pregătirea terenului, plantarea şi mentenanţa iniţială a vegetaţiei. Pe de altă parte, investiţia contribuie indirect la reducerea costurilor asociate poluării şi la creşterea atractivităţii oraşului pentru investiţii şi locuire.

Specialiştii subliniază că astfel de proiecte de infrastructură verde pot avea efecte economice pe termen mediu şi lung, prin diminuarea costurilor din sănătate publică, creşterea valorii proprietăţilor din zonele adiacente şi stimularea dezvoltării urbane sustenabile.

Pădurile urbane sunt amplasate în zona Bulevardului Galaţi, în apropierea Drumului de Centură, precum şi la Şcoala nr. 26 „Ion Creangă” şi Şcoala nr. 29 „Sfânta Ana”. Au fost plantaţi arbori adaptaţi condiţiilor climatice locale - stejar, frasin, paltin şi tei - alături de arbuşti, într-un model de densitate ridicată, menit să accelereze formarea unor „plămâni verzi” urbani.

Pe lângă beneficiile de mediu, precum reducerea poluării şi a temperaturilor urbane, proiectul contribuie la stabilizarea solului şi gestionarea apelor pluviale, elemente relevante inclusiv pentru rezilienţa infrastructurii urbane.

Iniţiativa se înscrie în tendinţa mai largă de utilizare a fondurilor europene pentru proiecte verzi, care capătă o pondere tot mai mare în strategiile de dezvoltare urbană la nivel naţional.