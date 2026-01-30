Investiţii de peste 113 milioane de lei în infrastructura din judeţul Galaţi, prin finanţări AFM

Judeţul Galaţi va beneficia, în perioada următoare, de investiţii în valoare totală de 113,45 milioane de lei (aproximativ 22,25 milioane de euro), destinate modernizării infrastructurii de bază din 25 de localităţi. Fondurile sunt alocate prin 32 de proiecte finanţate de Administraţia Fondului de Mediu (AFM) şi vizează, în principal, modernizarea iluminatului public, precum şi extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a subliniat importanţa acestor investiţii pentru dezvoltarea comunităţilor locale, arătând că vor avea un impact direct asupra calităţii vieţii locuitorilor: ”Sunt investiţii care vor aduce siguranţă, confort şi un trai mai bun pentru oameni, prin modernizarea reţelelor de iluminat public, precum şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”.

Primele contracte de finanţare au fost semnate ieri, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, în prezenţa preşedintelui Administraţiei Fondului de Mediu, Florin Bănică. Valoarea acestui prim pachet de finanţări se ridică la 86,5 milioane de lei şi acoperă 27 de proiecte implementate în 22 de localităţi din judeţ.

Cea mai mare parte a fondurilor este destinată modernizării iluminatului public, pentru care au fost alocate 31,1 milioane de lei, aferente unui număr de 22 de proiecte derulate în 20 de localităţi, printre care Tecuci, Munteni, Bereşti, Bălăşeşti, Scânteieşti, Iveşti, Gohor, Cudalbi, Cavadineşti, Tuluceşti, Schela, Costache Negri, Piscu, Smârdan, Braniştea, Corod, Cosmeşti, Rediu şi Tudor Vladimirescu.

De asemenea, 55,45 milioane de lei sunt alocate pentru cinci proiecte de apă şi canalizare, care vor fi implementate în localităţile Cavadineşti, Cosmeşti, Folteşti, Poiana şi Schela, contribuind la îmbunătăţirea accesului la servicii publice esenţiale şi la alinierea infrastructurii locale la standardele europene.

Potrivit Consiliului Judeţean Galaţi, după aprobarea bugetului AFM, judeţul va beneficia de finanţări suplimentare în valoare de 38,97 milioane de lei, pentru alte cinci proiecte din patru localităţi. Municipiul Galaţi va primi 30 de milioane de lei pentru investiţii în apă şi canalizare şi 6 milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public, în timp ce localităţile Fundeni, Priponeşti şi Piscu vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat.

Costel Fotea a reafirmat orientarea administraţiei judeţene către proiecte cu impact direct asupra cetăţenilor: ”Sunt investiţii pentru oameni, pentru servicii moderne şi eficiente, în beneficiul comunităţilor locale!”.