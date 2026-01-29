Investiţii de peste 350 milioane euro aduc scăderea preţului apei în Buzău

Finalizarea celui mai mare proiect de infrastructură de apă şi canalizare derulat vreodată în municipiul şi judeţul Buzău conduce la reducerea tarifelor pentru populaţie, începând cu 1 ianuarie 2026. Investiţiile, în valoare de peste 350 de milioane de euro, au fost realizate în cadrul unui amplu program coordonat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” şi Compania de Apă Buzău.

„Ne apropiem de finalizarea celui mai mare proiect de infrastructură în domeniul apă şi apă uzată derulat vreodată în municipiul şi judeţul Buzău”, a declarat, săptămâna aceasta, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, preşedinte al ADI Buzău 2008, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de directoarea Companiei de Apă Buzău, Simona Săvulescu.

• 77 de investiţii în tot judeţul

Proiectul cuprinde 77 de investiţii distincte, desfăşurate atât în municipiul Buzău, cât şi în întreg judeţul, vizând extinderi şi modernizări ale reţelelor de apă şi canalizare, staţii de tratare şi epurare, redimensionări de reţele şi înlocuirea echipamentelor energofage cu sisteme automatizate. În municipiul Buzău, toate conductele din azbociment au fost înlocuite.

Constantin Toma a precizat: ”Cu o valoare de peste 350 de milioane de euro, acest proiect înseamnă de fapt 77 de proiecte dezvoltate în municipiul Buzău şi la nivelul întregului judeţ, însemnând extinderi de reţele de apă şi apă uzată, staţii de tratare, staţii de epurare, redimensionări de reţele de apă şi apă uzată şi înlocuiri de echipamente energofage şi automatizări.

În municipiul Buzău s-a reuşit şi înlocuirea tuturor conductelor de azbociment, realizându-se lucrări de redimensionare a reţelelor de apă şi apă uzată pe 43 de străzi, în valoare totală de peste 26 de milioane de euro”.

• Finanţare majoritar nerambursabilă

Investiţiile au beneficiat de o finanţare 94% nerambursabilă, restul de 6% fiind asigurat de Compania de Apă Buzău printr-un credit de aproximativ 20 de milioane de euro.

Constantin Toma a punctat: ”Finanţarea investiţiilor cu cele peste 350 de milioane de euro a fost 94% nerambursabilă, plus 6% de la Compania de Apă care a trebuit să facă un credit de 20 de milioane de euro. La cei 94% contribuţia U.E. a fost de 85%, a bugetului de stat de 13% şi a bugetelor locale de 2%”.

• De ce au crescut tarifele şi de ce scad acum

Primarul a explicat că strategia de majorare a tarifelor aplicată în perioada 2020-2025 a fost o condiţie necesară pentru accesarea finanţării europene.

Constantin Toma a explicat: ”Creşterea preţului metrului cub de apă a fost o măsură impusă şi necesară pentru a putea avea acces la această finanţare imensă”.

Ca urmare a finalizării investiţiilor, preţul apei şi canalizării va scădea cu 11%.

Constantin Toma a mai declarat: ”Investiţiile deja realizate iată că au condus şi la un alt rezultat unic, deocamdată în România, respectiv reducerea preţului apei şi canalizării, începând de la 1 ianuarie 2026, adică de la 18,62 lei/mc, cât ar fi trebuit să aplice conform legislaţiei, la 16,74 lei/mc, cât se aplică efectiv. Reducerea este de 11% la tariful apă plus canal şi înseamnă o economie pentru buzoieni de circa 3 milioane de euro la nivelul acestui an. Această reducere de preţ înseamnă şi «căderea» în clasamentul naţional privind cele mai mari preţuri ale apei. În acest moment Compania de Apă este pe locul 22”.

• Economie de 3 milioane de euro pentru buzoieni

Reducerea de tarif va genera o economie estimată la aproximativ 3 milioane de euro pentru consumatorii din Buzău, doar în primul an de aplicare.

Primarul a lansat totodată un apel către populaţie, firme şi instituţii pentru limitarea deversării apelor pluviale în reţeaua de canalizare, măsură care ar putea reduce costurile de epurare şi, implicit, presiunea asupra tarifelor.

”Apa de ploaie ajunge în staţiile de epurare cu costuri mari, costuri pe care le suportăm cu toţii prin facturi”, a avertizat Constantin Toma.

Primarul a subliniat că proiectul de la Buzău demonstrează că investiţiile publice majore pot produce beneficii directe şi măsurabile pentru populaţie, concluzionân: ”Iată că împreună putem să aducem şi veşti bune”.

Începând cu 01.01.2026, Compania de Apă Buzău aplică un tarif cumulat pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare/epurare de 16,74 lei/m³ fără TVA, ceea ce plasează Buzăul în categoria tarifelor medii-ridicate la nivel naţional.

Potrivit centralizării recente a tarifelor pentru servicii de apă şi canalizare în România, media naţională este de aproximativ 14,48 lei/m³ (fără TVA), dar există diferenţe semnificative între judeţe şi operatori. Într-un top naţional al tarifelor pentru începutul anului 2026, Buzăul cu 16,74 lei/m³ fără TVA se situează peste media naţională şi în rândul judeţelor cu tarife mai mari, dar nu în topul celor mai scumpe: de exemplu, în Sibiu (Mediaş) tarifele ajung la 20,31 lei/m³ fără TVA, iar în Giurgiu la 18,60 lei/m³ fără TVA.

Astfel, după scăderea tarifelor decise local odată cu finalizarea investiţiilor, Buzăul se poziţionează acum ca un judeţ cu preţuri pentru apă şi canalizare peste media naţională, dar sub cele mai ridicate tarife întâlnite în ţară la începutul anului 2026.