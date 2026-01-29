Iran: Franţa susţine includerea Gardienilor Revoluţiei pe lista europeană a „organizaţiilor teroriste”

Franţa a anunţat miercuri că sprijină includerea Gardienilor Revoluţiei din Iran pe lista europeană a „organizaţiilor teroriste”, potrivit Le Figaro.

„Se poartă discuţii cu partenerii noştri europeni cu privire la desemnarea Gardienilor Revoluţiei ca organizaţie teroristă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, conform publicaţiei franceze.

Gardienii Revoluţiei, consideraţi braţul ideologic al Republicii Islamice Iran, sunt acuzaţi de organizaţiile pentru drepturile omului că au orchestrat represiunea sângeroasă a amplei mişcări de protest care zguduie ţara, relatează Le Figaro.

Această represiune ar fi provocat mii de morţi, potrivit sursei citate.

Italia urmează să propună joi celorlalte state membre ale Uniunii Europene includerea Gardienilor Revoluţiei pe lista organizaţiilor teroriste, notează Le Figaro.

Sprijinul exprimat de Franţa ar putea avea o pondere decisivă în procesul de luare a unei astfel de decizii la nivel european, mai arată publicaţia.

Iranul a avertizat că vor exista „consecinţe distructive” dacă Uniunea Europeană va decide această includere, potrivit Le Figaro.

„Represiunea insuportabilă a revoltei paşnice a poporului iranian nu poate rămâne fără răspuns”, a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, conform sursei.

Ministrul a anunţat că, împreună cu partenerii europeni, Franţa va adopta joi, la Bruxelles, noi măsuri de sancţionare împotriva celor responsabili de abuzuri, relatează Le Figaro.

Potrivit publicaţiei, aceste sancţiuni vor include interdicţii de acces pe teritoriul Uniunii Europene şi îngheţarea activelor persoanelor vizate.

Jean-Noël Barrot a cerut totodată Teheranului să elibereze prizonierii, să pună capăt execuţiilor, să ridice blocada digitală şi să permită misiunii de anchetă a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului să investigheze crimele comise în Iran, notează Le Figaro.

Apar noi bilanţuri privind represiunea manifestaţiilor care au sfidat puterea iraniană, potrivit publicaţiei franceze.

Conform unui bilanţ actualizat al ONG-ului Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite, 6.221 de persoane au fost ucise în timpul mişcării de protest, relatează Le Figaro.

Organizaţia investighează peste 17.000 de decese potenţiale suplimentare şi estimează că cel puţin 42.324 de persoane au fost arestate în cadrul represiunii în curs, mai arată sursa.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului francez a declarat că Franţa nu are „niciun tabu” în ceea ce priveşte statutul Gardienilor Revoluţiei, potrivit Le Figaro.

Maud Bregeon a descris situaţia drept o „represiune de o violenţă fără precedent în istoria contemporană a Iranului” împotriva manifestaţiilor izbucnite în luna ianuarie, relatează publicaţia.

Preşedintele american Donald Trump a avertizat miercuri că „timpul este limitat” înaintea unui posibil atac împotriva Iranului, aflat sub presiunea unei contestări masive reprimate violent, potrivit Le Figaro.

Teheranul a ameninţat că va răspunde „ca niciodată” în cazul unei operaţiuni militare americane, mai notează sursa.