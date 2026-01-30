Iranul ameninţă SUA cu atacuri imediate

Teheranul a avertizat joi că va lovi „imediat” baze militare şi portavioane americane în cazul unui atac al Statelor Unite, în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu cresc, iar comunitatea internaţională cere dialog pentru evitarea unui conflict major, potrivit News.ro.

Iranul susţine că este pregătit pentru un război, după ce oficiali de rang înalt au lansat ameninţări dure la adresa Washingtonului, anunţă sursa citată. Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat că riposta va fi rapidă, invocând „vulnerabilităţi serioase” ale portavioanelor americane din regiune, conform News.ro.

Comandantul armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat că un eventual atac va primi o ripostă „zdrobitoare” şi a anunţat dotarea regimentelor de luptă cu 1.000 de dron, subliniază sursa citată.

Tensiunile sunt amplificate şi de decizia Uniunii Europene de a desemna Gardienii Revoluţiei, structura militară de elită a regimului iranian, drept organizaţie teroristă, pe fondul represiunii violente a protestelor din luna ianuarie, evidenţiază News.ro.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „un regim care îşi reprimă propriul popor în sânge nu poate fi catalogat altfel”, iar şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a avertizat că Orientul Mijlociu nu are nevoie de „un nou război”, conform sursei citate.

UE a impus sancţiuni împotriva a aproximativ 21 de persoane şi entităţi iraniene, inclusiv ministrul de Interne, şeful poliţiei şi mai mulţi comandanţi ai Gardienilor Revoluţiei. Măsurile prevăd interdicţii de intrare în UE şi îngheţarea activelor, notează Newss.ro.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a calificat decizia UE drept o „greşeală strategică majoră” şi a acuzat Europa că „aţâţă focul”, potrivit sursei citate.

În paralel, preşedintele american Donald Trump şi-a concentrat ameninţările asupra programului nuclear iranian, avertizând că „ceasul ticăie” înaintea unui posibil atac american, pe care l-a descris drept „mai grav” decât loviturile din iunie asupra instalaţiilor nucleare iraniene, subliniază News.ro.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat la reluarea dialogului, în special pe tema nucleară şi a avertizat asupra unor „consecinţe devastatoare” pentru regiune, conform sursei citate.

Iranul poartă discuţii cu statele din Golful Persic, care se opun unei intervenţii militare americane şi se teme de haos regional şi de explozia preţurilor la petrol şi gaze - deja aflate la cel mai ridicat nivel din august, mai adaugă News.ro.

Ministrul de Externe iranian urmează să viziteze Turcia, care s-a oferit să medieze relaţiile dintre Teheran şi Washington. Rusia a transmis, la rândul său, că potenţialul negocierilor „nu este epuizat” şi a cerut reţinere tuturor părţilor, relatează sursa citată.