Iranul e dispus să negocieze în pofida „lipsei de bunăvoinţă” a SUA din trecut

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a arătat dispus să negocieze cu Statele Unite o soluţie diplomatică la conflictul legat de programul nuclear al Teheranului în pofida „lipsei de bunăvoinţă a Washingtonului din trecut”, potrivit EFE.

„Respingem orice politică impusă, dar suntem dispuşi să participăm la un proces diplomatic semnificativ, logic şi echitabil. În pofida lipsei de bunăvoinţă a SUA din trecut, Teheranul este pregătit să reia discuţiile nucleare cu condiţia ca interesele legitime şi preocupările sale juridice să fie pe deplin respectate”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene la o conferinţă de presă în Istanbul, alături de omologul său turc, Hakan Fidan, conform sursei citate.

Abbas Araqchi a criticat în acelaşi timp „contradicţiile” SUA şi a asigurat că „un atac militar nu este o opţiune” deoarece bombardamentele aeriene de anul trecut din iunie realizate de SUA şi Israel „nu şi-au atins scopul”, a relatat EFE.

Ministrul iranian a subliniat, totuşi, că sistemele de rachete şi capacităţile militare ale Iranului nu ar putea în niciun caz să facă obiectul negocierilor, o opţiune vehiculată în presa americană, a mai relatat sursa amintită.