Iranul îşi va completa arsenalul militar cu 1.000 de drone noi pe fondul tensiunilor cu SUA

S.E.
Internaţional / 29 ianuarie, 16:01

Sursa foto: X

Sursa foto: X

Iranul şi-a completat arsenalul militar cu 1.000 de drone în contextul ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a ataca Republica islamică dacă nu acceptă negocierile, potrivit EFE.

„Aparatele aeriene fără pilot (UAV) au fost dezvoltate în conformitate cu ameninţările emergente la adresa securităţii şi învăţămintele operative trase din recentul război de 12 zile”, a indicat armata iraniană, referindu-se la războiul de 12 zile din iunie, declanşat de Israel împotriva Iranului şi la care SUA au participat prin bombardarea celor trei principale instalaţii nucleare iraniene, conform sursei amintite.

În timpul acelui conflict, Israelul a bombardat zilnic instalaţii militare şi nucleare din Iran, precum şi clădiri civile unde avea informaţii că s-ar afla personal militar, inclusiv în capitală ţării persane, atacuri în care şi-au găsit moartea circa 1.000 de iranieni, a informat EFE.

Iranul are o industrie puternică de producţie de drone şi de rachete, a amintit sursa menţionată, care a subliniat că, în 2024, armata iraniană a prezentat o nouă dronă cu o rază de acţiune de peste 2.000 km, cu o autonomie de zbor de 24 de ore, capabile să transporte „toate tipurile de muniţii şi bombe”.

Republica islamică se confruntă acum cu o posibilă intervenţie militară din partea SUA, care au transferat portavionul Abraham Lincoln şi grupul său de escortă format din trei distrugătoare în apropierea apelor iraniene, a mai transmis EFE.

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

JURNAL BURSIER

SECŢIUNEA VIDEO

Video
ENGLISH SECTION

