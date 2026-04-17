IRI Travel: Interes în creştere pentru Albena

IRI Travel, touroperator specializat pe destinaţia Bulgaria, anunţă o creştere semnificativă a interesului turiştilor români pentru staţiunea Albena în minivacanţa de 1 Mai 2026, confirmând trendul ascendent al cererii pentru litoralul bulgăresc.

Rezervările early booking pentru sezonul estival 2026 înregistrează un avans estimat de 40-45% faţă de anul precedent, consolidând poziţia României ca principală piaţă externă pentru Albena.

În sezonul 2025, turiştii români au reprezentat aproximativ 35-40% din totalul turiştilor străini din staţiune, ocupând primul loc între pieţele externe şi generând cel mai mare volum pe segmentul hotelurilor de 3 şi 4 stele all inclusive.

Pentru 2026, estimările indică o creştere a ponderii la 40-45%, dar şi o orientare tot mai clară către hoteluri de 4 stele şi servicii ultra all inclusive, precum şi un comportament de rezervare mai timpuriu cu 2-3 luni.

„Albena a fost onorată să primească oaspeţi din România de mai bine de 25 de ani. De-a lungul acestei perioade, ne-am consolidat constant poziţia ca destinaţie recunoscută pentru servicii de înaltă calitate, oferite la un preţ corect şi competitiv. Ne exprimăm sincerele mulţumiri oaspeţilor noştri români pentru încrederea şi loialitatea lor continuă. Albena rămâne dedicată depăşirii aşteptărilor lor şi îi invităm cu drag să continue să aleagă staţiunea noastră ca destinaţia lor preferată de vacanţă la mare”, declară Krassimir Stanev, directorul executiv al societăţii Albena - Albena JSCo.

„Interesul tot mai mare pentru Albena confirmă o tendinţă clară în comportamentul turistului român: alegerea unor destinaţii sigure, apropiate şi cu servicii constante, în special pentru vacanţele de familie. Pentru 1 Mai 2026 observăm nu doar o creştere a cererii, ci şi o maturizare a pieţei - turiştii rezervă mai devreme, aleg unităţi de 4 stele şi pun accent pe confort şi predictibilitate. Albena rămâne una dintre cele mai echilibrate destinaţii din regiune, iar pentru IRI Travel este, fără îndoială, una dintre vedetele sezonului 2026”, subliniază Lucian Bădîrcea, CEO Iri Travel.

„Albena este una dintre puţinele staţiuni unde familiile găsesc echilibrul perfect între relaxare, siguranţă şi facilităţi dedicate copiilor. Mediul natural şi infrastructura gândită pentru familii transformă această destinaţie într-una dintre cele mai inspirate alegeri pentru vacanţele cu cei mici”, declară Cristina Bădîrcea, director IRI Travel.

Albena îşi consolidează poziţia ca destinaţie de top pentru familiile din România şi lider pe segmentul all inclusive din Bulgaria.

Pentru minivacanţa de 1 Mai 2026, staţiunea oferă un echilibru solid între proximitate, servicii de calitate şi tarife competitive, confirmând încă o dată preferinţa românilor pentru litoralul bulgăresc. Iar pentru sezonul estival, Albena rămâne şi e consacrată drept staţiunea dedicată familiilor cu copii.