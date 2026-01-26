Italia vrea ca Gardienii Revoluţiei să fie înscrişi pe lista organizaţiilor teroriste a UE

Ministrul italian de Externe Antonio Tajani anunţă luni că urmează să le propună - joi - colegilor săi din Uniunea Europeană (UE), într-o reuniune la Bruxelles, să introducă Gardienii Revoluţiei din Iran pe lista europeană a organizaţiilor teroriste, informează news.ro.

”Pierderile suferite de către populaţia civilă în timpul manifestaţiilor cer un răspuns clar”, justifică pe X şeful diplomaţiei italiene.

El anunţă că urmează să propună această măsură ”în coordonare cu alţi parteneri” într-o reunune a miniştrilor de Externe din UE prevăzută joi, la Bruxelles.

Antonio Tajani intenţionează să le propună partenerilor săi să impună ”sanţciuni individuale responsabililor de aceste acte odioase”, scrie el pe X.

Human Rights Activists News Agency (HRANA), o organizaţie nonguvernamentală (ONG) cu sediul în Statele Unite, a anunţat luni că a confirmat moartea a aproape 6.000 de oameni şi anchetează cu privire la moartea altor mii de cazuri, după o contestare care a zguduit Iranul la începutul lui ianuarie, reprimată în sânge.

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) - braţul ideologic al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, constituie o forţă armată extrem de organizată, acuzată de Occident de orchestrare şi participare la represiunea contestării uriaşe în Iran.

”Pasdaran”-ii (”gardieni” în farsi) au fost înfiinţaţi în 1979, la puţin timp după Revoluţia islamică.

Ei dispun de o reţea de informţaii clasificate vastă, de mijloace terestre, aeriene şi maritime şi sunt mai bine echipaţi şi antrenţai decât armata regulată iraniană.

CGRI asigură totodată legătura Teheranului cu aliaţii săi în regiune, de exemplu mişcarea islamistă libaneză Hezbollah sau grupările armate irakiene Hashd al-Shaabi.

El controlează societăţi în toate sectoarele strategice ale economiei iraniene.

Gardienii Revoluţiei au fost vizaţi în trecut de sancţiuni ale Uniunii Europene.

Aceste sancţiuni au fost impuse în 2021, în urma unor încălcări ale drepturolor omului în Iran.

În total, aproximativ 230 de persoane - inclusiv mai mulţi miniştri - şi aproximativ 40 de entităţi au fost sancţionate de către UE cu privire la încălcări ale drepturilor omului.

Aceste sancţiuni au fost extinse, ulterior, din cauza activităţilor nucleare ale Iranului sau ajutorului oferit de către Teheran în războiul Rusiei de invazie a Ucrainei, lansat în februarie 2022.

În afară de sanţciuni ONU aplicate de către UE, europenii au impus propriile sanţciuni care prevăd între altele o blocare a activelor şi o interzicere a circulaţiei în UE.

Sancţiuni comerciale sau financiare au fost de asemenea impuse, inclusiv ointerzicere de exportare de armament sau de bunuri cu dublu uz - civil şi militar - sau suscetpibile să fie folosite în activităţi de îmbogăţirea uraniului.

O interdicţie de importare din Iran de petrol brut, gaze naturale şi produse petroliere şi petrochimice se află, de asemenea, în vigoare.

Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen anunţa că intenţionează să interzică alte exporturi de tehnologii critice legate de drone şi rachete.

Un oficial european a confirmat vineri că o propunere de desemnare a Gardienilor Publici drept organizaţie teroristă se află pe ordinea de zi a reuniunii de săptămâna aceasta.

Însă această sursă sublinia că este necesată unanimitatea în vederea adoptării acestei propuneri.

”Nu suntem încă acolo”, preciza ea.

La 11 ianuarie, ministrul israelian de Externe Gideon Saar aprecia că ”a venit timpul ca UE să califice Gardienii Revoluţiei iraniene drept o organizaţie teroristă”.

Statele Unite au înscris Gardienii Revoluţiei pe lista organizaţiilor considerate drept teroriste de către Departamentul de Stat în 2019.