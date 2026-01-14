Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
JO 2026: Polemică pe marginea purtătorilor torţei olimpice

O.D.
Sport / 14 ianuarie, 11:16

Sursa foto: cosr.ro

Absenţa mai multor nume mari din sporturile de iarnă italiene printre purtătorii torţei Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina d'Ampezzo 2026 (6-22 februarie) a declanşat reacţii puternice, marţi, în cadrul clasei politice, în special din partea Ligii, partidul viceprim-ministrului Matteo Salvini, informează AFP.

Într-un interviu acordat publicaţiei Gazzetta dello Sport, de marţi, schiorul de fond Silvio Fauner, membru al echipei de ştafetă a Italiei care a câştigat aurul olimpic în 1994 la Lillehammer (Norvegia), regretă că a fost 'ignorat' de organizatorii ştafetei torţei olimpice, care a început la Roma pe 4 decembrie.

'Nu există respect pentru noi, campionii, consider asta o ofensă incredibilă', a spus cvintuplul medaliat olimpic, care a pretins că vorbeşte în numele a zece sportivi care au câştigat în total 35 de medalii, precum Marco Albarello, Giorgio Di Centa, Cristian Zorzi sau Pietro Piller Cottrer.

'Suntem cu toţii furioşi. (...) Nu am fost implicaţi în niciun fel în nicio iniţiativă pentru Jocurile Olimpice de iarnă din ţara noastră. Nici purtători de torţă, nici ambasadori, niciun rol. Nimic', a continuat el.

'Au preferat oameni din industria divertismentului, precum Uomo Gatto (un concurent la un concurs televizat), cântăreţi care nu întruchipează sportul olimpic', a subliniat Fauner.

Fostul schior alpin Kristian Ghedina făcuse comentarii similare luna trecută, dar declaraţiile lui Fauner de data aceasta au declanşat o reacţie din partea clasei politice.

'Alegerea purtătorilor torţei olimpice este de neînţeles şi derutantă. Mai ales că aceasta nu a fost în niciun fel coordonată cu ministerul (Transporturilor) lui Matteo Salvini, care mai mult decât oricine altcineva s-a implicat în realizarea Jocurilor', a scris Liga, partidul de extremă dreapta al lui Salvini, într-un comunicat. Salvini a fost principalul artizan al construcţiei pistei de bob de la Cortina.

Ştafeta torţei olimpice, o călătorie de două luni, de 12.000 de kilometri, purtată de 10.001 persoane din toată Italia, se va încheia pe 6 februarie, odată cu sosirea pe stadionul San Siro pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026.

14 ianuarie

