Jurgen Klopp neagă zvonurile care îl dau ca viitor antrenor al lui Real Madrid

Antrenorul german Jurgen Klopp, director de fotbal al Red Bull, a declarat marţi că nu îi va urma lui Alvaro Arbeloa pe banca echipei Real Madrid. Klopp l-a lăudat pe Xabi Alonso, care a fost demis din funcţie luni.

Sky Sports anunţă că unul din candidaţii pentru postul de antrenor al lui Real Madrid în sezonul viitor ar fi chiar germanul Jurgen Klopp, care s-a despărţit de FC Liverpool în 2024.

Klopp însuşi a negat însă rapid zvonurile care îl leagă de madrileni, explicând că este mulţumit de munca sa de director de fotbal la Red Bull: „Acest lucru nu are nicio legătură cu mine şi nu mă afectează deloc. Poziţiile de antrenor se schimbă constant şi este bine să le observi din exterior, fără să-ţi faci griji despre ce ar putea însemna pentru tine personal, pentru că sunt fericit unde mă aflu acum”, a declarat Klopp pentru postul de televiziune austriac ServusTV.

Vorbind de demiterea lui Xabi Alonso, tehnicianul german l-a lăudat pe acesta: „Este un semn că nu totul merge bine acolo dacă Xabi Alonso, care şi-a demonstrat talentul extraordinar de antrenor timp de peste doi ani la Leverkusen, trebuie să părăsească Real Madrid la doar şase luni de la sosirea sa. Dacă preiei locul unui antrenor legendar precum Carlo Ancelotti, care avea un mod aparte de a-şi conduce echipa, este foarte dificil să schimbi lucrurile. Îmi pare foarte rău pentru Xabi Alonso, pentru că eu cred că este un antrenor excelent”, a mai spus Jurgen Klopp.