Kaspersky: 98% dintre experţii în securitate cibernetică îşi doresc îmbunătăţiri pentru maximizarea protecţiei

Un sondaj global Kaspersky arată că 98% dintre experţii în securitate cibernetică consideră necesare îmbunătăţiri pentru maximizarea protecţiei organizaţiilor, în ciuda unui nivel ridicat de satisfacţie faţă de soluţiile actuale. Potrivit sursei citate:

„În mod specific, majoritatea profesioniştilor consideră că există „câteva” sau „anumite” aspecte care ar putea fi îmbunătăţite, în timp ce unul din patru susţine necesitatea unor actualizări semnificative. Aceste concluzii au fost prezentate în cel mai recent sondaj global realizat de Kaspersky.

Un studiu intitulat „Improving resilience: cybersecurity through system immunity”, realizat de Kaspersky, a analizat modul în care organizaţiile îşi gestionează în prezent securitatea cibernetică şi cum se pregătesc pentru provocările viitoare. Cercetarea a inclus 850 de profesionişti IT responsabili de securitatea cibernetică în companii mari din Europa, Americi, APAC şi META. Respondenţii au reprezentat o gamă diversă de industrii şi niveluri organizaţionale, oferind o imagine cuprinzătoare asupra stării actuale a securităţii şi a punctelor vulnerabile.

Sondajul arată că, în ciuda unui nivel ridicat de satisfacţie - 94% dintre experţi declarându-se „mulţumiţi” până la „extrem de mulţumiţi” de protecţia actuală - dorinţa de a avea acces la modalităţi de apărare mai puternice şi mai adaptabile rămâne larg răspândită. Deşi doar 6% dintre respondenţi s-au declarat nemulţumiţi de măsurile lor de securitate cibernetică, majoritatea recunosc necesitatea unor îmbunătăţiri. Mai exact, 76% consideră că există „câteva” sau „anumite” aspecte care ar putea fi optimizate, în timp ce 22% susţin implementarea unor îmbunătăţiri majore.

Întrebaţi care sunt cele mai slabe aspecte ale sistemelor lor de securitate cibernetică pe care ar dori să le îmbunătăţească, respondenţii au menţionat diverse provocări operaţionale şi tehnice. Cele mai frecvente probleme au fost:

-Procese manuale care consumă prea mult timp (30%);

-Protecţie reactivă, lipsită de detectare proactivă a ameninţărilor (29%);

-Lipsa de personal calificat (27%);

-Complexitatea gestionării unor soluţii disparate (23%)”.

Aceeaşi sursă mai precizează:

„Evident, dependenţa de procese manuale duce la creşterea volumului de muncă operaţional şi la întârzieri în identificarea şi răspunsul la ameninţări, iar lipsa detectării proactive a ameninţărilor reduce capacitatea de a preveni breşele înainte ca acestea să se producă. Cel mai important aspect este gestionarea mai multor soluţii de securitate diferite, fapt care generează goluri în acoperire, configurări greşite şi un risc sporit de neglijenţă, echipele de securitate confruntându-se cu dificultăţi în menţinerea unei apărări integrate şi eficiente în sisteme diferite. Această fragmentare încetineşte timpul de reacţie şi creşte probabilitatea ca vulnerabilităţile să fie trecute cu vederea, slăbind în final nivelul general de securitate al organizaţiei.

Alte puncte slabe critice ale sistemelor actuale de securitate cibernetică, menţionate de respondenţi, au inclus riscuri ridicate de colaps sistemic în urma unor breşe (22%), medii IT/OT excesiv de complexe (21%) şi informaţii învechite despre ameninţări cibernetice (20%). Alte probleme au inclus „oboseala cauzată de alerte frecvente” (18%) şi funcţionalităţi insuficiente ale soluţiilor actuale (17%). Aceste rezultate evidenţiază necesitatea urgentă de a utiliza instrumente de securitate inteligente şi simplificate, capabile să abordeze eficient aceste vulnerabilităţi.

Pentru a permite protecţia completă a tuturor activelor şi proceselor unei afaceri, experţii Kaspersky recomandă:

-Utilizarea unor soluţii centralizate şi automatizate, precum Kaspersky Next XDR Expert. Prin agregarea şi corelarea datelor din surse multiple într-un singur loc şi folosind tehnologii de tip machine learning, această soluţie asigură detectarea eficientă a ameninţărilor şi un răspuns automat rapid.

-Oferirea profesioniştilor din securitate a unei vizibilităţi aprofundate asupra ameninţărilor cibernetice care vizează organizaţia. Kaspersky Threat Intelligence va furniza echipei dumneavoastră un context bogat, relevant şi actual pe tot parcursul ciclului de gestionare a incidentelor şi va ajuta la identificarea riscurilor cibernetice în timp util.

-Ca alternativă la securitatea cibernetică tradiţională, dezvoltarea de soluţii securizate din faza de proiectare şi protejate la nivel de cod şi arhitectură. Pe baza KasperskyOS, sistemul de operare al Kaspersky, produsele dumneavoastră pot fi protejate în mod nativ şi îşi pot îndeplini funcţiile critice chiar şi într-un mediu agresiv, fără soluţii suplimentare de securitate cibernetică”.