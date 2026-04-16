Kaspersky: Aproape 70% dintre companii sunt dispuse sa imparta costurile de securitate cu contractorii

S.B.
Companii / 16 aprilie, 12:02

Kaspersky: Aproape 70% dintre companii sunt dispuse sa imparta costurile de securitate cu contractorii

Un nou studiu realizat de Kaspersky arata ca peste doua treimi dintre companii sunt dispuse sa investeasca in securitatea contractorilor si furnizorilor lor pentru a-si asigura protectia impotriva atacurilor cibernetice, iar inca un sfert fac deja acest lucru.

Aceasta schimbare indica faptul ca organizatiile considera tot mai mult contractorii ca parte a unui ecosistem unic si interconectat de securitate.

Pe fondul cresterii atacurilor asupra lantului de aprovizionare, care au afectat aproape o treime dintre companii, si al atacurilor bazate pe relatii de incredere, care au vizat un sfert dintre organizatii la nivel global in ultimul an, companiile isi regandesc abordarea privind securitatea interna. Acestea recunosc ca propriul risc cibernetic depinde de nivelul de securitate al fiecarui contractor sau partener care are acces la infrastructura si sistemele lor si sunt pregatite sa actioneze in consecinta.

Potrivit sondajului, 69% dintre respondenti iau in calcul investitii in securitatea contractorilor pentru a-si consolida propria rezilienta cibernetica. Aceasta disponibilitate este deosebit de ridicata in India (83%), Indonezia (80%), Rusia (80%) si Brazilia (76%). Este de remarcat faptul ca organizatiile din Indonezia, Brazilia si Rusia manifesta un nivel mai ridicat de incredere in contractori comparativ cu alte tari - lucru evidentiat de numarul peste medie de contractori care au acces la sistemele companiilor.

In acelasi timp, 25% dintre companii au inceput deja sa imparta costurile de securitate cu contractorii lor, trecand de la intentie la actiune. Rata de adoptie este mai ridicata in Hong Kong si Taiwan (33%), Spania (33%), Turcia (31%) si Vietnam (31%).

Pentru a reduce riscurile asociate lantului de aprovizionare, Kaspersky recomanda companiilor sa isi consolideze securitatea prin masuri organizationale, inclusiv evaluarea riguroasa si bazata pe dovezi a furnizorilor de software. Prin analizarea practicilor de securitate ale furnizorilor, revizuirea proceselor de dezvoltare software si aplicarea unor cadre structurate de evaluare, companiile se pot asigura ca in infrastructura lor interna sunt utilizate doar produse sigure si reziliente.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

