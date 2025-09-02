Kaspersky: De ce educatia financiara trebuie sa mearga mana in mana cu securitatea cibernetica

Pe masura ce copiii cresc intr-o lume in care banii sunt in mare parte digitali, securitatea cibernetica a devenit o parte fundamentala a educatiei financiare, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Spre deosebire de generatiile anterioare, primele lor experiente cu banii nu sunt doar pusculitele, ci si achizitiile in aplicatii, loot box-urile din jocuri si cardurile prepaid conectate la portofele digitale. In ghidul Kaspersky „Digital Schoolbag: A Parent's Guide for the School Year”, expertii nostri ofera sfaturi despre cum pot fi invatati copiii sa gestioneze banii in mod responsabil si sigur in lumea digitala.

Perioada de inceput de scoala nu inseamna doar carti si uniforme noi, ci este si un moment crucial pentru a construi obiceiuri sanatoase care ii vor insoti pe copii toata viata. Dintre acestea, educatia financiara devine rapid una dintre cele mai importante. Totusi, intrucat modurile in care copiii interactioneaza cu banii s-au schimbat dramatic, invatarea valorii acestora trebuie sa includa acum si invatarea modului in care sa-i protejeze intr-un mediu digital.

Daca cei mici nu sunt constienti de riscurile online, chiar si o educatie financiara solida nu ii va proteja de phishing deghizat in concursuri, oferte false din jocuri, reinnoiri ascunse de abonamente sau furt de identitate. Prin integrarea educatiei financiare cu protectia digitala, parintii isi pot pregati copiii nu doar sa gestioneze banii inteligent, ci si sa se apere de amenintarile cibernetice care vin la pachet.

Un punct de pornire eficient este stabilirea unei structuri de baza a bugetului pentru cheltuielile tipice, precum rechizite scolare, mancare, achizitii legate de sport sau hobby-uri si, bineinteles, distractie - de la aplicatii si jocuri pana la abonamente.

In loc ca parintii sa controleze fiecare achizitie in parte, o solutie mai eficienta este discutarea in termeni de procente. De exemplu, 70% din bani pot fi alocati pentru cheltuieli legate de scoala, 20% pentru distractie si 10% pentru economii. Acest exercitiu deschide, de asemenea, oportunitatea de a introduce notiuni de educatie financiara digitala: explicarea modului in care achizitiile din aplicatii, microtranzactiile sau taxele ascunse pot epuiza rapid soldul, daca nu exista atentie si responsabilitate.

Potrivit sursei, desi numerarul pare o solutie simpla, acesta poate fi pierdut, furat sau cheltuit fara urma. O alternativa mai sigura este introducerea cardurilor bancare pentru copii sau a portofelelor digitale cu controale parentale, care permit stabilirea limitelor de cheltuieli, monitorizarea tranzactiilor si blocarea anumitor categorii. In plus, protejarea mediului digital ramane esentiala, motiv pentru care instalarea unei solutii de securitate cibernetica ce asigura navigare sigura si protectia platilor este o masura de protectie indispensabila.

Chiar daca cei mici nu realizeaza importanta securitatii conturilor, o parola slaba sau un dispozitiv pierdut pot compromite accesul la toate instrumentele financiare. Parintii pot preveni astfel de riscuri prin activarea autentificarii cu doi factori, folosirea unui manager de parole si invatarea regulilor de baza pentru parole sigure. Odata transformate in obiceiuri zilnice, aceste masuri ii ajuta pe copii sa-si protejeze atat finantele, cat si datele personale.

Una dintre cele mai frecvente capcane financiare pentru copii sunt abonamentele, intalnite in jocuri, aplicatii educationale sau servicii de streaming, care se transforma rapid din „free trial” in taxe lunare. Pentru a evita astfel de situatii, cei mici trebuie sa invete sa ceara acordul parintilor inainte de a activa un abonament, sa verifice setarile de reinnoire automata si sa urmareasca termenele de expirare, astfel incat sa nu piarda controlul asupra cheltuielilor.

Pe partea parentala, verificarea periodica a istoricului de achizitii din magazinele de aplicatii si monitorizarea notificarilor de reinnoire reprezinta pasi esentiali. In plus, multe aplicatii bancare si solutii de securitate pot semnala platile recurente sau pot trimite alerte in timp real pentru fiecare tranzactie, facilitand astfel controlul asupra cheltuielilor. Transformand gestionarea abonamentelor intr-o responsabilitate comuna, parintii ii pot ajuta pe copii sa inteleaga ca toate „cheltuielile invizibile” sunt, de fapt, costuri reale care necesita atentie constanta.