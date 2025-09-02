Kathimerini: Armata greacă se pregăteşte pentru orice reacţie a Turciei la proiectul de conectare a Ciprului la reţeaua electrică

Armata Greciei se pregăteşte pentru posibile reacţii ale Turciei privind proiectul de interconectare electrică Grecia-Cipru, relatează Kathimerini. Conducerea militară elenă a elaborat planuri operaţionale detaliate pentru protejarea reluării lucrărilor în această toamnă, după tensiunile de anul trecut care au dus la suspendarea temporară a proiectului.

Surse militare afirmă că există scenarii pentru fiecare tip de provocare, inclusiv desfăşurarea de unităţi navale şi aeriene, atât deasupra, cât şi sub apă. Lecţiile incidentului de la Kassos, când fregate turceşti au hărţuit navele de cercetare implicate în proiectul Great Sea Interconnector, au fost integrate în aceste planuri.

„Forţele armate ale Greciei sunt pregătite să intervină în orice situaţie şi să execute misiuni acolo unde este nevoie”, au precizat oficialii citaţi.

Marina elenă monitorizează permanent zona, de la estul Ciprului până în largul Libiei, cu sprijinul dronelor Heron. Nava de cercetare care urmează să reia activitatea, probabil NG Worker, va fi escortată discret de nave de război greceşti. În prezent, Grecia are patru unităţi majore dislocate în regiune şi mai multe nave rapide şi canoniere în estul Mării Egee.

Cel mai probabil, Turcia ar putea încerca să blocheze cercetările prin desfăşurarea de fregate, aşa cum s-a întâmplat în februarie anul trecut, când presiunile au dus la suspendarea plăţilor către compania franceză Nexans. Atena ia în calcul toate scenariile, dar, dacă Turcia se limitează la menţinerea unei distanţe sigure şi la transmiterea de mesaje radio, reacţia Greciei va fi una calculată.

Guvernul elen subliniază că proiectul cablului electric este european şi, potrivit dreptului internaţional, nu poate fi blocat.