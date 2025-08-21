Kearney: Starea sectorului european de telecomunicaţii depinde de o monetizare eficientă şi de calitatea reţelelor

Sectorul european de telecomunicaţii, considerat mult timp un pionier la nivel global, începe să manifeste semne de vulnerabilitate, conform celor mai recente rezultate ale Kearney European Telecom Health Index, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Raportul evidenţiază discrepanţe semnificative în ceea ce priveşte starea sectorului în 20 de pieţe europene, multe dintre ţările cu economii majore ale continentului situându-se în jumătatea inferioară a clasamentului.

Raportul evaluează starea sectorului de telecomunicaţii pe baza a cinci factori-cheie: randamentul financiare, stabilitate comercială, implementarea tehnologiilor, mediul de afaceri şi percepţia clienţilor. Constatările se bazează pe 21 de indicatori standardizaţi, incluzând cercetări proprii privind consumatorii şi reperele din industrie.

Claudio Campanini, Partener Kearney şi Head of Communications, Media & Technology în Europa, a declarat: "Europa a fost un promotor timpuriu şi un pionier în configurarea peisajului modern al telecomunicaţiilor. Însă astăzi, multe dintre marile pieţe întâmpină dificultăţi în a menţine o creştere sănătoasă, asadar este essential ca jucatorii sa se concentreze pe structura pieţei, strategia comerciala şi monetizarea infrastructurii.”

Potrivit sursei, în ciuda dimensiunii lor limitate, cinci dintre cele mai puternice şase pieţe de telecomunicaţii au populaţii sub 12 milioane de locuitori. Ţări precum Norvegia, Suedia şi Elveţia obţin rezultate bune în toţi factorii analizaţi în Index, sustinute de o penetrare ridicată a reţelelor 5G şi a fibrei optice, performanţe comerciale solide şi un nivel ridicat de satisfacţie a clienţilor. Aceste pieţe demonstrează că dimensiunea nu este un criteriu necesar pentru vitalitatea sectorului - ci implementarea eficientă.

În contrast, 70% din populaţia Europei trăieşte în ţări situate în jumătatea inferioară a Indexului, incluzând economii majore precum Germania, Marea Britanie şi Italia. Împreună, aceste zece pieţe aflate în coada clasamentului reprezintă aproape două treimi din PIB-ul total analizat în Index, dar rămân semnificativ în urma pieţelor mai mici în ceea ce priveşte sănătatea sectorului de telecomunicaţii.

România se distinge printr-un scor foarte ridicat al satisfactiei clienţilor, situându-se printre cele mai mari din Europa, devansată doar de Finlanda (91) şi Olanda (88), fiind egală cu Norvegia (86). Aceasta reflectă un nivel ridicat de satisfacţie generală în rândul utilizatorilor de servicii de telecomunicaţii, chiar şi în contextul provocărilor mai largi ale pieţei locale.

Cercetările realizate de Kearney indică faptul că pieţele mobile mai consolidate - cele cu trei operatori principali de reţea mobilă (MNO) - tind să înregistreze performanţe financiare superioare comparativ cu pieţele cu patru jucători, fără a înregistra pierderi semnificative în ceea ce priveşte satisfacţia clienţilor sau calitatea reţelei. De exemplu, pieţele cu trei operatori înregistrează, în medie, o marjă EBITDA de 35% şi un scor de satisfacţie a clienţilor de 78, comparativ cu o marjă de 31% şi un scor de 80 pentru pieţele cu patru operatori.

Europa a înregistrat progrese semnificative în implementarea reţelelor 5G şi a fibrei optice, dar rămâne în urma Americii de Nord în ceea ce priveşte monetizarea acestor investiţii.

În cazul 5G, de exemplu, în ciuda unei implementări care acoperă majoritatea populaţiei continentului, doar 38% dintre abonaţii mobili europeni au adoptat această tehnologie, comparativ cu 51% în America de Nord.

Ţări precum Spania, Norvegia şi Elveţia se află în fruntea adoptării şi comercializării 5G, în timp ce Polonia, România şi Belgia rămân în urmă atât la nivel de implementare, cât şi de penetrare.

În ceea ce priveşte fibra optică, Indexul arată că ţările cu o implementare extinsă şi o adoptare puternică de către clienţi - precum Franţa şi Portugalia - înregistrează randamente mai bune şi un nivel mai ridicat de satisfacţie a clienţilor. În contrast, pieţele cu implementare largă, dar cu adoptare redusă, înregistrează performanţe financiare sub aşteptări, semnalând necesitatea unor modele mai eficiente de marketing şi stabilire a preţurilor.

Conform comunicatului, satisfacţia clienţilor este corelata cel mai puternic cu acoperirea reţelei, viteza şi valoarea percepută, şi nu neapărat cu preţurile scăzute. Ţările cu scoruri ridicate privind părerea clienţilor, inclusiv Suedia şi Elveţia, raportează cheltuieli pentru servicii de telecomunicaţii ca procent din venitul gospodăriei de până la 1,8%, mult peste media Indexului. În ciuda acestui fapt, clienţii din aceste ţări se numără printre cei mai satisfăcuţi, ceea ce indică faptul că sunt dispuşi să plătească mai mult pentru servicii mai bune.

Kearney va publica raportul complet European Telecom Health Report mai târziu în acest an. Raportul va oferi o analiză detaliată a principalelor tendinţe, prezentând perspective asupra stării actuale a acestui sector vital şi evidenţiind condiţiile necesare pentru o piaţă sănătoasă şi sustenabilă.