Kelemen Hunor: Coaliţia trebuie să meargă mai departe

Coaliţia de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a ameninţat cu demisia, doar a cerut susţinere pentru reforme.

„Eu nu am simţit nicio ameninţare. Dar, într-adevăr, a fost o propoziţie care putea fi interpretată în sensul că dacă nu reuşim să facem această reformă, atunci - dar asta el a şi zis public de câteva ori - nu este dispus să facă lucruri care nu sunt în sensul programului de guvernare. Dar nu e nicio ameninţare. Coaliţia trebuie să meargă mai departe şi cu Bolojan în fruntea Guvernului, aşa spun eu. Susţinem acele măsuri care trebuie incluse în asumarea pe administraţia locală şi centrală, dar e nevoie de timp, de două săptămâni, de trei săptămâni, din mai multe motive. Cifrele trebuie clarificate, fiindcă raportările nu erau la fel, pe de o parte; pe de altă parte, comunicarea a fost greşită - când unii au vorbit de 20% (reducere de posturi - n.r.), alţii de 40%. De fapt, nu e vorba nici de 20%, nici de 40% sau 45%, fiindcă noi vorbim de posturi ocupate. Dacă vorbim despre posturi ocupate, atunci se vorbeşte în cel mai rău caz, între ghilimele sintagma "rău', de 13%”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Întrebat dacă alianţa politică aflată la guvernare ar putea merge mai departe şi fără Ilie Bolojan, el a arătat că nu face speculaţii, dar că Ilie Bolojan "trebuie să meargă mai departe'.

„Din punctul meu de vedere, Bolojan trebuie să meargă mai departe. După trei luni de zile, nu poţi să abandonezi. Există soluţii prin care putem ajunge acolo unde propunea el la un moment dat, dar nu a fost consens, şi toată lumea a fost de acord că da, ţinta e cea stabilită, dar trebuie să mergi etapizat, pregătit, discutat cu toată lumea. Deci, eu nu pun problema ca după trei luni de zile să plece premierul”, a subliniat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, trebuie analizat, fiindcă sunt autorităţi locale unde poţi să ajungi la 20% posturi, fără probleme, „fiindcă au exagerat”, dar, în acelaşi timp, comunele, localităţile mici n-au cum să ajungă la 20%, fiindcă atunci rămân fără angajaţi.

„E nevoie de timp şi aceste două, trei săptămâni sunt necesare pentru a clarifica, dar trebuie să mergem şi cu aceste măsuri mai departe”, a punctat preşedintele UDMR.