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Kyiv Post: Sikorski avertizează că Putin poate pregăti un atac sub steag fals, comparabil cu incidentul Gleiwitz din 1939

L.B.
Internaţional / 24 iunie, 09:44

Kyiv Post: Sikorski avertizează că Putin poate pregăti un atac sub steag fals, comparabil cu incidentul Gleiwitz din 1939

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Rusia ar putea pregăti o provocare orchestrată pe propriul teritoriu pentru a-şi justifica o nouă escaladare militară, comparând scenariul cu incidentul Gleiwitz din august 1939, când Germania nazistă a pus la cale un fals atac polonez asupra unui post de radio de frontieră pentru a-şi crea pretextul declanşării celui de-Al Doilea Război Mondial, conform Kyiv Post.

Sikorski a reacţionat pe X la retorica recentă a Kremlinului, afirmând că discursul Rusiei poate semnala pregătirea unei operaţiuni sub steag fals a serviciilor speciale ruse, la care Putin să „răspundă" ulterior, potrivit aceleiaşi surse. Declaraţiile sale au venit ca reacţie la un discurs al lui Vladimir Putin în faţa absolvenţilor academiilor militare, în care preşedintele rus a acuzat Occidentul că fabrică o ameninţare militară rusă pentru a justifica reînarmarea, conform Kyiv Post. Putin a invocat totodată atacul nazist din 22 iunie 1941 asupra URSS pentru a susţine că Occidentul încearcă mereu să prezinte Rusia drept agresor, potrivit aceleiaşi surse.

Serviciul rus de Informaţii Externe acuzase în mai Ucraina că ar pregăti atacuri cu drone de pe cinci baze militare letone, avertizând că apartenenţa la NATO nu va proteja Latvia, conform Kyiv Post. Serviciile letone de informaţii au declarat pentru Fox News Digital că Rusia poate pregăti provocări hibride împotriva statelor baltice sau Poloniei - nu un atac convenţional, ci acţiuni cu rachete, drone sau alte mijloace menite să transmită un semnal: opriţi sprijinul pentru Ucraina sau veţi avea propriile probleme, potrivit aceleiaşi surse.

Oficialii letoni estimează că Rusia ar avea nevoie de trei până la cinci ani pentru a-şi reface capacitatea militară necesară unui atac la scară largă, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia astăzi, cel mai mare risc actual fiind reprezentat de provocări limitate menite să intimideze NATO şi să testeze unitatea Alianţei, conform Kyiv Post.

Opinia Cititorului ( 3 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 11:36)

    Intr-un singur caz Rusia poate atrage NATO in razboi . O lovitura directa asupra unui important edificiu occidental a carui distrugere poate porni motoarele razboilui .

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 12:32)

    The Jerusalem Post: Ukraine reburies Nazi collaborator with state honors, drawing Israeli condemnation

    Andriy Melnyk led one of the factions of the Organization of Ukrainian Nationalists during its collaboration with Nazi Germany during World War II.

    slava ukraina! :) 

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    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 13:28)

      “The Katyn masacre was a series of mass executions of Poles carried out by the Soviet Union between April and May 1940. Though the killings also occurred in the NKVD prisons in Kalinin, Kharkiv and elsewhere, the massacre is named after the Katyn forest, whe resome of the mass graves were first discovered by Nazi German forces in 1943. Nearly 22,000 Polish military and police officers, border guards, intelligentsia, and prisoners of war were executed by the NKVD (Soviet secret police), on Joseph Stalin's orders”…mujicii “denazificau” Polonia:-)…au urmat Finlanda, Tarile Baltice si Romania prin Ocuparea Bucovinei si Basarabiei

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