La Liga: Rayo Vallecano a făcut egal cu FC Barcelona, scor 1-1

Echipa spaniolă Rayo Vallecano, pentru care românul Andrei Raţiu a fost integralist, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia spaniolă FC Barcelona, potrivit news.ro.

Lamine Yamal a deschis scorul pentru catalani, în meciul care a contat pentru etapa a treia din La Liga. Yamal a înscris din penalti, în minutul 40, şi elevii lui Hansi Flick au intrat la pauză cu avantaj minim. Antrenorul gazdelor, Inigo Perez a avut un moment de inspiraţie maximă şi în minutul 62 l-a aruncat în luptă pe Fran Perez.

Tânărul de 22 de ani a marcat golul egalizator al madrilenilor, în minutul 67 şi Rayo Vallecano - FC Barcelona a fost 1-1, prima semieşec al catalanilor după două victorii în primele două etape.