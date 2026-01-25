Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Larry Fink, şeful BlackRock: „AI riscă să devină eşecul capitalismului”

S.E.
Internaţional / 25 ianuarie, 13:41

Larry Fink/Sursa foto: X

Larry Fink, şeful BlackRock, gigantul cu active de zeci de trilioane de dolari şi participaţii de sute de milioane de lei la mai multe companii de top din ţara noastră, a avertizat la Davos că AI riscă să devină eşecul capitalismului dacă nu îi transformă pe oameni în „proprietari ai creşterii, în loc de spectatori”, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, în faţa a mii de directori executivi şi lideri mondiali, CEO-ul BlackRock a avertizat că beneficiile enorme ale creării de bogăţie din anii 1990 nu au fost împărţite în mod echitabil. Şi ideologia capitalistă care impulsionează dezvoltarea şi implementarea AI ar putea veni în detrimentul majorităţii salariaţilor.

Fink, care a fost numit copreşedinte interimar al Forumului Economic Mondial în august 2025, înlocuindu-l pe fondatorul Klaus Schwab, susţine de mult timp remodelarea capitalismului prin investiţii axate pe protecţia mediului şi responsabilitate socială, a relatat Hotnews.

Explozia sectorului AI în 2025 a generat bogăţie record pentru giganţii tehnologici - o analiză Morningstar arată că un grup de 34 de acţiuni din acest domeniu, printre care se numără Amazon, Alphabet şi Microsoft, a înregistrat o creştere de 50,8% anul trecut, potrivit sursei citate.

CEO-ul BlackRock a remarcat însă că aceste profituri record au fost rezervate aproape exclusiv elitei financiare, alimentând o aşa-numită „economie în formă de K”, a informat sursa menţionată. În scenariul amintit, în timp ce bogaţii profită de pe urma tehnologiei, cealaltă jumătate a populaţiei nu doar că rămâne în urmă, dar suportă şi costurile indirecte ale acestui progress, a subliniat Hotnews.

Viziunea lui Fink asupra inegalităţii explozive din perioada post-Război Rece reflectă o schimbare majoră de perspectivă: ceea ce odinioară era o opinie de nişă a devenit acum o realitate recunoscută la nivel global, a notat sursa amintită anterior.

În mod similar, riscurile boomului IA asupra lucrătorilor se extind dincolo de cei care au interese în creşterea industriei tehnologice, a relatat Hotnews. Laureatul premiului Nobel şi „naşul AI”, Geoffrey Hinton, a avertizat anterior că această explozie de bogăţie pentru puţini va veni în detrimentul lucrătorilor cu guler alb, care vor fi înlocuiţi de tehnologie, conform sursei menţionate.

În viziunea lui Fink, protejarea locurilor de muncă pentru profesionişti (gulerele albe) depinde acum de capacitatea elitei globale de a propune un plan concret, a transmis Hotnews. Planul trebuie să răspundă direct criticilor la adresa unui capitalism care, până în prezent, a generat beneficii majore doar pentru cei de la vârful piramidei, lăsând restul societăţii vulnerabil în faţa automatizării, a mai informat sursa citată.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  Vai, cine ne poarta de grija
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.01.2026, 13:58)

    Vai cine ne poarta de grija si trage semnalu de alarma, trezrorieru bogatiilor mondiale..

    Pe bune, sunteti reali ?? 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.01.2026, 14:22)

      isi poarta lor de grija, baietii destepti inteleg ca fara clienti cu venituri nu mai exista capitalism deci nici capitalisti.

