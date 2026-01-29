Lavrov: „Pentru garantarea securităţii în Ucraina este nevoie de un regim ucrainean pro-rus”

Rusia va accepta garanţii internaţionale de securitate doar pentru o Ucraină prietenoasă cu Moscova, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, guvernul rus nu ştie ce au convenit SUA şi Ucraina în privinţa garanţiilor de securitate, a afirmat Lavrov într-o intervenţie la Moscova.

Însă „dacă scopul este de a păstra (actualul) regim într-o parte a teritoriului fostei Ucraine pentru ca apoi acest regim să fie utilizat drept cap de pod pentru ameninţări la adresa Rusiei, atunci...astfel de garanţii cu greu vor asigura o pace fiabilă”, a declarat Serghei Lavrov, citat de G4Media.

La Washington, Rubio a afirmat miercuri că există partea SUA în acordul privind garanţiile, dar a adăugat că totul depinde de modul în care va reacţiona Rusia, a informat sursa menţionată. În orice caz, el a spus că garanţiile de securitate s-ar putea aplica doar după încetarea luptelor, a amintit sursa citată.