Leaders in Tech a identificat trei tendinţe AI care vor reconfigura companiile şi echipele de management

Inteligenţa artificială redefineşte rapid modul în care organizaţiile iau decizii, îşi structurează echipele şi generează valoare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În contextual amintit, leadershipul devine un diferenţiator critic, iar Leaders in Tech, ONG-ul care susţine formarea managerilor români din industria tehnologică şi din alte industrii pentru a conduce echipe în era AI, a identificat trei direcţii care se vor manifesta în 2026, sub influenţa inteligenţei artificiale, a relatat sursa citată.

Conform comunicatului, în urma celor peste 30 de evenimente organizate de Leaders in Tech în 2025, corelate cu recente studii de piaţă, specialiştii organizaţiei punctează trei tendinţe majore, influenţate de AI, care vor define agenda liderilor de business din ţara noastră şi din regiune în 2026:

*Echipele devin hibride, iar managerii vor coordona şi oameni şi tehnologie

Pe măsură ce inteligenţa artificială este integrată în activitatea zilnică, companiile trec către echipe mai mici, autonome şi orientate spre rezultate, în care liderii coordonează simultan oameni şi tehnologie. Studiul PwC "Job Barometer 2025” arată că utilizarea AI se extinde accelerat în toate industriile, inclusive în sectoare tradiţionale. În acelaşi timp, datele BCG indică o tranziţie clară de la structuri piramidale către organizaţii bazate pe echipe hibride, formate din oameni şi sisteme inteligente.

*AI devine motor de creştere, nu doar instrument de reducere a costurilor

Pentru tot mai multe organizaţii din regiune, inteligenţa artificială devine strategie de creştere. Industriile cu grad ridicat de expunere la AI au înregistrat, după 2022, o majorare a productivităţii de aproape patru ori, potrivit studiilor, în timp ce sectoarele mai puţin expuse au stagnat. Această schimbare se reflectă şi la nivelul leadershipului: 50% dintre CEO, conform PwC Global CEO Survey 2025, consideră integrarea AI în procesele de business o prioritate strategică pentru următorii trei ani, iar 70% anticipează că AI va transforma fundamental modul în care compania generează valoare, inclusiv prin noi surse de venit.

*Competenţele se schimbă mai rapid

A treia tendinţă majoră vizează accelerarea schimbării competenţelor şi impactul asupra forţei de muncă, în special asupra rolurilor entry-level. Presiunea asupra pieţei muncii va fi majoră şi în acest an.

Conform unui studiu BSI , 41% dintre liderii de business spun că AI permite reduceri de personal, iar 31% dintre organizaţii analizează soluţii bazate pe AI înainte de a lua în calcul angajarea.

Leaders in Tech propune managerilor din tech şi industrii conexe un cadru structurat de dezvoltare profesională, adaptat realităţii noilor tehnologii şi susţine formarea de lideri capabili să conducă echipe AI-Augmented şi să transforme tehnologia în rezultate de business măsurabile, a transmis comunicatul de presă.

„Liderii care vor face diferenţa sunt cei care înţeleg că AI nu înlocuieşte gândirea umană, ci o amplifică. Rolul managerului devine acela de a orchestra colaborarea dintre oameni si întregul ecosistem de capabilităţi AI - instrumente, modele, automatizări şi agenţi, într-un mod care accelerează decizia, creşte valoarea şi dezvoltă competenţe pe termen lung. Leaders in Tech există tocmai pentru a sprijini această tranziţie, astfel încât niciun manager să nu fie nevoit să o parcurgă singur”, a declarat Bogdan Popescu, co-fondator Leaders in Tech, în comunicat.

Fondat în 2024, ONG-ul Leaders in Tech reuneşte acum peste 150 de lideri implicaţi activ în construirea de programe, evenimente şi iniţiative comunitare, peste 100 de mentori şi experţi din industrie şi peste 200 de mentees, inclusiv într-un track dedicat managerilor aflaţi la primul rol de conducere, a mai relatat sursa amintită.