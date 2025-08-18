Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Lenovo raportează venituri record de 18,8 miliarde de dolari şi profit net dublu în primul trimestru al anului fiscal 2025-2026

I.S.
Piaţa de Capital / 18 august, 16:30

Lenovo raportează venituri record de 18,8 miliarde de dolari şi profit net dublu în primul trimestru al anului fiscal 2025-2026

Lenovo Group Limited a anunţat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului fiscal 2025/26, raportând o performanţă solidă pe toate liniile de business şi în toate regiunile, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Veniturile au ajuns la 18,8 miliarde de dolari, în creştere cu 22% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce profitul net s-a dublat, atingând 505 milioane de dolari. Pe baza indicatorilor non-HKFRS, profitul net ajustat a crescut cu 22%, până la 389 milioane de dolari, excluzând impactul câştigurilor non-cash din valoarea justă a garanţiilor.

Potrivit companiei, toate segmentele au înregistrat creşteri de două cifre, reflectând succesul strategiei de diversificare şi de implementare a viziunii privind inteligenţa artificială hibridă. Divizia de PC-uri a consemnat cea mai rapidă rată de creştere din ultimele 15 trimestre, în timp ce cota de piaţă a atins un nivel record de 24,6%. Veniturile provenite din activităţi non-PC au reprezentat aproape jumătate din total, ceea ce confirmă extinderea portofoliului dincolo de segmentul tradiţional.

CEO-ul Yuanqing Yang a subliniat că rezultatele demonstrează capacitatea Lenovo de a rămâne competitivă şi de a creşte într-un context global dificil. „Rezultatele record din primul trimestru subliniază capacitatea noastră de a ne respecta promisiunea de a rămâne competitivi şi de a creşte în ciuda provocărilor geopolitice. Vom continua să inovăm şi să livrăm AI pentru toţi”, a declarat acesta.

La nivel financiar, veniturile trimestriale au crescut la 18,83 miliarde de dolari, faţă de 15,45 miliarde de dolari în urmă cu un an. Profitul înainte de taxe aproape s-a dublat, de la 313 milioane de dolari la 622 milioane de dolari, în timp ce profitul net s-a ridicat la 505 milioane de dolari, comparativ cu 243 de milioane de dolari în perioada similară a anului trecut. Câştigul pe acţiune a urcat la 4,12 cenţi, de la 1,99 cenţi.

Potrivit sursei, divizia Intelligent Devices Group a raportat venituri de 13,5 miliarde de dolari, în creştere cu 18%. Vânzările de PC-uri şi dispozitive inteligente au avansat cu 19%, peste 30% dintre livrări integrând deja funcţionalităţi AI. Segmentul smartphone-urilor a adus venituri de 2,2 miliarde de dolari, cu 14% mai mult, Motorola devenind lider global pe piaţa telefoanelor pliabile, cu o cotă de peste 50%.

Infrastructure Solutions Group a contribuit cu 4,3 miliarde de dolari, cu 36% peste nivelul anului trecut. Veniturile din infrastructura AI s-au dublat, iar soluţiile de răcire cu lichid au crescut cu 30%. Totuşi, investiţiile sporite în cercetare şi dezvoltare şi expansiunea către segmentele mici şi mijlocii au pus temporar presiune asupra profitabilităţii.

Solutions & Services Group a continuat să înregistreze creşteri constante, raportând venituri de 2,3 miliarde de dolari, cu 20% mai mari. A fost al 17-lea trimestru consecutiv de avans, cu o marjă operaţională de 22%. Platformele TruScale au înregistrat o expansiune semnificativă: contractele IaaS au crescut de trei ori, iar serviciile DaaS au avansat cu două cifre.

Conform comunicatului, pe lângă performanţa financiară, Lenovo a prezentat şi progresele sale în domeniul sustenabilităţii. Compania rămâne angajată să atingă neutralitatea emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050, obiectiv confirmat în cel mai recent raport ESG. Printre recunoaşterile primite se numără certificarea EcoVadis Platinum, ratingul AAA de la MSCI şi includerea pe lista A a CDP. În topul lanţurilor globale de aprovizionare realizat de Gartner, Lenovo s-a clasat pe locul 8, cu un scor ESG de 9 din 10. Totodată, grupul a urcat 52 de poziţii în clasamentul Fortune Global 500, ajungând pe locul 196 şi ocupând poziţia 13 la nivel mondial în sectorul tehnologic.

Lenovo, cu venituri anuale de 69 de miliarde de dolari şi operaţiuni în peste 180 de pieţe, continuă să se prezinte ca lider global în PC-uri şi furnizor de soluţii integrate de infrastructură, AI şi servicii digitale. Compania îşi propune să construiască un viitor mai inteligent şi mai sustenabil prin investiţii în inovaţie şi prin consolidarea parteneriatelor la nivel mondial.

