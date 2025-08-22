Liga Europa: FC Aberdeen - FCSB 2-2

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia scoţiană FC Aberdeen, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Europa.

FCSB a plecat cu un dezavantaj important în partida din Scoţia, Charalambous fiind nevoit să renunţe la trei jucători importanţi - Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan, care nu au putut fi folosiţi pentru că nu au avut vizele de intrare în Marea Britanie.

Atacantul Daniel Bîrligea a declarat că arbitrul Serdar Gozubuyuk a ţinut din primul minut cu gazdele şi că speră că UEFA va face o anchetă.

”Cred că am făcut un meci excepţional, având în vedere că am rămas în minus cu un om. Cred că ne-am făcut toţi datoria. Prin atitudinea din seara asta am revăzut acea echipă din trecut. Trebuie să jucăm aşa şi în meciul retur, dacă vom juca aşa nu ne va depăşi nimeni. Ne-a ajutat mult şi golul din a doua repriză, dar e greu să joci cu un jucător în minus. Cred că am făcut-o destul de bine, un rezultat care ne putea ajuta mai mult dacă nu era acel gol în minutul 89. În deplasare, cu un stadion full pentru ei şi un om în minus, cred că e un rezultat ok.

Cred că arbitrul a venit un pic în favoarea lor. În al doilea minut mi-a spus că vorbesc prea mult şi i-am spus doar că era un fault mai evident. Din două în două minute ne spunea că vorbim prea mult, ne-a dat galbene, galbene, galbene. S-a văzut şi la acel 'roşu'. Cred că nici nu l-a atins, nu am văzut niciun control VAR. A zis 'nu, nu, nu', nu puteai să vorbeşti cu el, nu ştiu din ce ţară a venit el să se creadă... cine ştie... Nu cred că a arbitrat bine. Sper să avem un arbitraj corect în meciul retur pentru a putea să jucăm fotbal. Aşa nu se poate”, a spus Bîrligea.