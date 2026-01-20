LIVE-TEXT CORESPONDENŢĂ DIN STRASBOURG Parlamentul European, sub presiune: fermierii europeni protestează împotriva acordului Mercosur

Procesiunea pietonală porneşte spre Parlamentul European.

Peste 4.000 de protestatari sunt prezenţi, potrivit lui Gerard Lorber, preşedintele FDSEA (Uniunea Fermierilor) din regiunea Bas-Rhin. Aproape 750 de tractoare au fost numărate, dintre care peste jumătate sunt aşteptate să rămână la faţa locului până mâine, miercuri.

---

O mie de italieni sosiţi cu autobuzul şi avionul, o sută de belgieni cu opt tractoare şi 33 de spanioli din Andaluzia şi Castilia s-au adunat în Place de Bordeaux, la Strasbourg. Mii de fermieri europeni aşteptau acolo într-o atmosferă muzicală, în timp ce un şir de tractoare aliniate pe Avenue Schutzenberger aşteptau semnalul de start pentru marşul către Parlamentul European, situat la câteva sute de metri distanţă.

Aproximativ cincizeci de fermieri din regiunea Meuse au rezervat hoteluri, la fel ca şi fermierii spanioli, pentru a fi prezenţi miercuri. Italienii, însă, vor pleca în această după-amiază: „avem de lucru”.

Între timp, fermierii continuă să se adune, iar unii protestatari sunt încă aşteptaţi să sosească cu TGV-ul la Strasbourg în jurul orei 10:30.

---

În Dorlisheim, cincisprezece tractoare au plecat cu puţin înainte de ora 9:30 din zona comercială Trèfle, la solicitarea secţiei FDSEA din Molsheim. Două remorci pentru animale au fost cuplate pentru a le permite fermierilor să petreacă noaptea la Strasbourg.

Convoiului i s-au alăturat alte tractoare din Valea Bruche. Traficul este lent pe A352, la scurt timp după intersecţia Dorlisheim, îndreptându-se spre Strasbourg. Jandarmeria escortează convoiul.

---

Aici se aşteaptă să se adune diversele marşuri înainte de a se îndrepta spre Parlament.

Printre steagurile diferitelor federaţii ale FDSEA şi ale Tinerilor Fermieri - Seine-et-Marne, Hauts-de-France, Savoie... -, observăm baloanele sindicatului agricol italian Coldiretti, bannerul irlandezilor de la Asociaţia Crescătorilor de Bovine şi Ovine, dar şi vestele fluorescente ale mişcării poloneze de apărare a frontierei „Ruch Obrony Granic”.

---

O delegaţie a Asociaţiei Italiene a Apicultorilor Profesionişti este prezentă în faţa Parlamentului European. Aceştia îşi exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile concurenţei neloiale din partea mierii originare din Mercosur.

---

Aproximativ cincizeci de fermieri din cadrul Coordonării Rurale, din Alsacia şi departamentele învecinate, sunt adunaţi pe cheiul canalului Marne-Rin din Strasbourg, unde linia de tramvai este acum închisă traficului, transmite dna.fr.

---

Acordul UE-Mercosur este un agreement anti-Trump, a declarat Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European, într-un briefing de presă susţinut în această dimineaţă la Strasbourg, în sediul Parlamentului European.

Manfred Weber a precizat: "Comerţul nu mai este doar o afacere, ci un instrument geopolitic fundamental, iar Europa trebuie să fie pregătită pentru o abordare bazată pe reguli. De aceea, suntem de acord cu declaraţiile Ursulei von der Leyen, după semnarea acordului în Paraguay: alegem parteneriatul în locul polarizării. Pentru noi, este vorba despre competitivitate şi autonomie strategică, în special în privinţa materiilor prime. De aceea, susţinem acordul Mercosur, pe care l-aş numi chiar «acordul anti-Trump», deoarece demonstrează că o abordare bazată pe reguli este încă posibilă. PPE este partidul liberului schimb, dar şi al fermierilor; de aceea, măsurile de protecţie şi intervenţia pe piaţă în cazul unor preţuri nefavorabile sunt esenţiale pentru noi”.

(G.M.)

---

Aproximativ 250 de tractoare se adună la nord de Selestat, conform dna.fr. Printre aceştia s-au numărat 150 din Haut-Rhin, cei 37 de tractoare şi cincizeci de fermieri din Haute-Saône care s-au oprit la Ebersheim pentru noapte, aproximativ treizeci de tractoare din cantonul Marckolsheim şi aproximativ douăzeci din cantonul Selestat, relatează sursa. Procesiunea trebuie apoi să se alăture locuitorilor din Vosges şi Haute-Marne de la sud de Strasbourg.

---

Fermierii intenţionează să rămână la faţa locului până mâine după-amiază pentru a face presiuni asupra parlamentarilor, conform sursei.

---

Peste 10.000 de agricultori europeni şi aproape 1.000 de tractoare sunt aşteptaţi să blocheze astăzi şi mâine accesul în sediul de la Strasbourg al Parlamentului European, într-o mobilizare de forţă fără precedent împotriva acordului de liber-schimb UE-Mercosur, un tratat perceput de fermieri drept o ameninţare directă la adresa agriculturii europene, a standardelor de producţie şi a securităţii alimentare.

Practic, astăzi şi mâine, Parlamentul European devine scena unei confruntări politice majore între Bruxelles şi fermierii care refuză să accepte sacrificarea producţiei locale pe altarul globalizării comerciale.

În faţa instituţiei europene se vor afla agricultori din Franţa, Italia, România, Germania şi alte state membre ale UE, al căror mesaj este clar: acordul Mercosur trebuie blocat. Protestul lor reprezintă una dintre ultimele încercări de a opri ratificarea unui tratat negociat timp de peste două decenii şi semnat oficial pe 17 ianuarie, în Paraguay, de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în pofida opoziţiei ferme exprimate de Franţa şi a îngrijorărilor crescânde din sectorul agricol european.

Menţionăm că acordul comercial cu Mercosur ar crea cea mai mare zonă de liber-schimb din lume, reunind Uniunea Europeană şi Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, o piaţă de aproximativ 700 de milioane de consumatori şi 30% din PIB-ul mondial.

Pentru fermieri, aceste cifre nu înseamnă oportunitate, ci un dezechilibru fatal: importuri masive de produse agricole provenite din state cu standarde de mediu, sanitare şi sociale incomparabil mai permisive, care vor intra pe piaţa europeană la preţuri imposibil de concurat. Agricultorii europeni avertizează că nu pot supravieţui unei competiţii în care regulile nu sunt egale, iar costurile impuse de legislaţia UE sunt ignorate în afara ei.

Miza protestului de la Strasbourg este uriaşă. Eurodeputaţii urmează să se pronunţe miercuri asupra unei rezoluţii susţinute de aproximativ 150 de parlamentari, care solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pe motiv că acordul Mercosur ar fi incompatibil cu tratatele europene. Dacă această rezoluţie va fi adoptată, procesul de ratificare ar putea fi suspendat până la un verdict juridic, amânând intrarea în vigoare a acordului cel puţin până la primăvară. Pentru agricultori, fiecare zi câştigată contează, iar presiunea directă asupra eurodeputaţilor este considerată decisivă.

Surse din Parlamentul European susţin că rezoluţia respectivă ar urma să treacă de vot, pentru că se pare că principalele grupuri politice doresc să amâne votul privind ratificarea acordului comercial cu Mercosur, vot care iniţial era programat să aibă loc în cursul lunii mai. Chiar dacă votul respectiv va fi amânat, comisiile de specialitate din cadrul Parlamentului European vor analiza în perioada următoare acordul respectiv. Rămâne de văzut cum va acţiona Comisia Europeană, care are posibilitatea implementării acestui acord, chiar dacă el nu va fi ratificat de statele membre.

În ceea ce priveşte protestele de astăzi şi mâine, mobilizarea este masivă, dar anunţată drept paşnică. Fermierii spun că vor să fie vizibili, nu distructivi, şi au decis să îşi decaleze intrarea în Strasbourg pentru a limita impactul asupra navetiştilor. Cu toate acestea, autorităţile avertizează asupra unor perturbări serioase ale traficului, în special pe principalele axe de acces spre Strasbourg - A35, A4 şi N1083 - şi în zona Parlamentului European. Poliţia franceză a anunţat deja restricţii pentru transportul public, iar sectorul Wacken fiind recomandat a fi evitat până miercuri după-amiază, când tractoarele ar urma să se retragă din zona Parlamentului European. Protestul va începe în Place de Bordeaux din Strasbourg, unde fermierii din Franţa se vor întâlni cu colegii lor din celelalte state europene şi vor pleca în marş spre sediul Parlamentului European, unde îşi vor exprima nemulţumirea.

Dincolo de blocaje şi coloane de vehicule agricole, protestul scoate la suprafaţă o ruptură profundă între decidenţii europeni şi lumea rurală. Agricultorii denunţă ceea ce ei numesc o politică comercială ruptă de realitate, care cere fermierilor europeni să respecte norme de mediu tot mai stricte, în timp ce deschide porţile pieţei pentru produse obţinute prin defrişări, utilizarea pesticidelor interzise în UE şi practici de muncă discutabile. În acest context, Mercosur devine simbolul unei Europe care negociază acorduri globale fără a-şi proteja propriii producători.

La protest vor participa aproximativ 200 de fermieri din ţara noastră, care şi-au anunţat prezenţa astăzi la Strasbourg. Participarea fermierilor români alături de cei din Franţa, Italia sau Germania arată că nemulţumirea este una transnaţională. Fermierii est-europeni se tem că vor fi printre primii afectaţi, având costuri de producţie ridicate şi marje de profit deja fragile. Pentru ei, Mercosur nu este o dezbatere abstractă, ci o ameninţare concretă la adresa supravieţuirii exploataţiilor agricole.

Strasbourg devine astfel epicentrul unei confruntări care depăşeşte un simplu acord comercial. Este o bătălie pentru modelul agricol european, pentru suveranitatea alimentară şi pentru credibilitatea promisiunilor făcute de instituţiile UE. Dacă vocea agricultorilor va fi sau nu auzită rămâne de văzut, dar un lucru este cert: Mercosur nu mai este doar un tratat tehnic negociat în birouri, ci un subiect exploziv care scoate mii de oameni în stradă şi pune sub presiune directă Parlamentul European.