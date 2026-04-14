Lockheed Martin a primit un contract pentru accelerarea productiei PAC-3 MSE

Guvernul SUA a atribuit companiei Lockheed Martin un contract în valoare de 4,7 miliarde de dolari pentru continuarea producţiei accelerate a sistemului PAC-3 Missile Segment Enhancement, se arată în comunicatul Lockheed Martin.

Contractul de acţiune contractuală nedefinită permite companiei să accelereze producţia şi să livreze în acest an un număr mai mare de interceptori PAC-3 MSE pentru forţele americane şi aliate, potrivit Lockheed Martin.

Compania precizează în comunicat că acest contract urmează acordului-cadru semnat cu Departamentul de Război al SUA la 6 ianuarie, care vizează intensificarea producţiei PAC-3 MSE în cadrul Strategiei de Transformare a Achiziţiilor.

PAC-3 MSE este prezentat de Lockheed Martin drept un interceptor de apărare aeriană destinat combaterii unei game largi de ameninţări. Compania arată că sistemul a fost folosit şi în operaţiuni, inclusiv în Operaţiunea Epic Fury.

„Răspundem cu rapiditate apelului ţării şi colaborăm cu Departamentul Apărării pentru a accelera producţia PAC-3 MSE mai repede ca niciodată”, a declarat Tim Cahill, preşedinte al Lockheed Martin Missiles and Fire Control, potrivit comunicatului. „Investiţiile noastre în facilităţi, forţa de muncă şi lanţul de aprovizionare ne asigură că putem livra la scară largă şi cu rapiditate. Având la dispoziţie instrumentele potrivite, procese dovedite şi angajaţii calificaţi, suntem pregătiţi să livrăm un număr record de muniţii în sprijinul soldaţilor şi al aliaţilor noştri.”

Lockheed Martin mai afirmă că a investit peste 7 miliarde de dolari, începând cu primul mandat al preşedintelui Donald Trump, pentru extinderea capacităţii de producţie a unor sisteme prioritare, dintre care aproximativ 2 miliarde de dolari au fost direcţionaţi către accelerarea producţiei de muniţii.

Compania anunţă, în acelaşi comunicat, că a început lucrările la un Centru de Accelerare a Producţiei de Muniţii şi că a deschis un Centru de Implementare Rapidă, destinat dezvoltării, testării şi producţiei de prototipuri pentru sisteme de nouă generaţie.

Lockheed Martin a anunţat un acord-cadru pentru accelerarea producţiei de muniţii în cadrul Strategiei de transformare a achiziţiilor a Departamentului Apărării şi că acest cadru vizează triplarea producţiei interceptorului PAC-3 MSE.

Potrivit comunicatului Lockheed Martin, acordurile ulterioare au vizat şi creşterea capacităţii de producţie pentru interceptori THAAD şi pentru rachetele de lovitură de precizie PrSM.

Compania mai arată că îşi extinde forţa de muncă în Statele Unite, prin crearea de locuri de muncă în producţie, inginerie şi meserii calificate, potrivit comunicatului.