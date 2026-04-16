Londra livrează 120.000 de drone către Ucraina, în cel mai amplu pachet de până acum

Marea Britanie va livra peste 120.000 de drone Ucrainei, a anunţat ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (UDCG), potrivit unei postări publicate pe platforma X de contul oficial al Ministerului britanic al Apărării.

Potrivit aceleiaşi surse, dronele au devenit un element definitoriu al războiului din Ucraina, Londra subliniind că oferă Kievului capabilităţile necesare „nu doar pentru a lupta, ci şi pentru a câştiga”.

John Healey a transmis: „Putin vrea să ne distragă atenţia, dar nimic nu ne va abate de la a continua să susţinem Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a asigura pacea”, potrivit unei postări publicate pe pagina sa de X.

La rândul său, ministrul Apărării din Ucraina, Mykhailo Fedorov, a mulţumit Regatului Unit şi ministrului britanic al Apărării pentru „cel mai mare pachet de drone de până acum” destinat Ucrainei, precizând că cele 120.000 de unităţi - inclusiv drone de atac, de recunoaştere (ISR), logistice şi maritime - sunt deja în curs de livrare şi contribuie la consolidarea liniei frontului, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Acesta a apreciat că sprijinul acordat de Londra reprezintă „un exemplu de leadership real”, conform aceleiaşi surse.