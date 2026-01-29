Lukoil şi-a vândut activele internaţionale către fondul american Carlyle Group

Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Reuters.

Tranzacţia are loc în contextul în care Lukoil a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de Statele Unite în luna octombrie 2025, ca reacţie la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia şi Ucraina, relatează agenţia de presă.

Includerea pe lista sancţiunilor americane a forţat compania petrolieră rusă să îşi vândă activele din afara Rusiei, conform Reuters.

Potrivit sancţiunilor impuse de Washington, Lukoil avea termen limită până la 28 februarie 2026 pentru finalizarea vânzării activelor sale din străinătate, mai arată sursa citată.

Lukoil operează o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării pe teritoriul Europei, potrivit Reuters.

Conform raportului anual al companiei, producţia combinată a rafinăriilor deţinute de Lukoil a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone, echivalentul a aproximativ 270.000 de barili pe zi, relatează agenţia.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de aproximativ 300 de staţii de distribuţie, mai notează Reuters.