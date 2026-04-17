Macquarie Asset Management anunţă ieşirea din reţeaua de distribuţie a energiei electrice a grupului Evryo

Macquarie Asset Management (Macquarie) a ajuns la un acord pentru a-şi cesiona participaţia în Evryo Group către Premier Energy Group. Premier Energy Group este o companie de infrastructură energetică şi electrică integrată pe verticală, cu operaţiuni de generare, distribuţie şi furnizare în România, Moldova şi Ungaria, listată la Bursa de Valori Bucureşti.

Macquarie a investit în Evryo Group în 2021. Evryo Group este proprietarul Distribuţie Energie Oltenia (DEO), o reţea reglementată de distribuţie a energiei electrice activă în regiunea Oltenia, în sud-vestul ţării. DEO dezvoltă, întreţine şi operează reţeaua pentru a furniza energie electrică în siguranţă pe o lungime de 80.000 de kilometri, conectând 1,5 milioane de clienţi.

Între 2021 şi 2025, DEO a investit peste 2,3 miliarde de lei, cu un angajament suplimentar de a investi 3,4 miliarde de lei până în 2029 pentru a-şi moderniza reţeaua, a-şi digitaliza operaţiunile, precum şi pentru a consolida sănătatea şi securitatea angajaţilor la locul de muncă. Aceste eforturi au îmbunătăţit semnificativ calitatea şi rezilienţa reţelei, îmbunătăţind în acelaşi timp experienţa clienţilor.

Susţinută de o echipă operaţională de înaltă performanţă, DEO a devenit lider de piaţă în materie de fiabilitate în timpul conducerii Macquarie, realizând o reducere de aproximativ 25% a duratei întreruperilor neplanificate şi o scădere de circa 25% a pierderilor din reţea. DEO a fost, de asemenea, un factor cheie în tranziţia energetică a României, accelerând modernizarea şi dezvoltarea reţelei pentru a integra prosumatorii şi sursele regenerabile de energie şi sprijinind eforturile ţării în electrificare.

Din 2021, DEO a implementat, de asemenea, un program cuprinzător de transformare a sănătăţii şi securităţii în muncă, care vizează implementarea unei culturi de siguranţă şi a unor principii fundamentale de siguranţă, promovând în acelaşi timp un mediu de lucru sigur atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajaţii contractorilor.

Stephane Brimont, director general la Macquarie Asset Management, a declarat: „Suntem mândri că am sprijinit Grupul Evryo de-a lungul anilor în care Macquarie a deţinut compania, susţinând creşterea DEO ca o piatră de temelie a sistemului energetic al României. Investiţia noastră a consolidat performanţa operaţională a DEO şi rezistenţa reţelei, inclusiv în perioadele de perturbări energetice semnificative din ultimii ani. Aceste eforturi au contribuit la crearea unui sistem electric mai inteligent şi mai rezistent pentru România. Aşteptăm cu nerăbdare să vedem progresul său continuu sub conducerea Premier Energy Group.”

Directorul general al Premier Energy Group, Jose Garza, a declarat: „Aceasta este o etapă importantă în dezvoltarea Premier Energy şi o parte cheie a strategiei noastre de a deveni un lider regional în tranziţia energetică. Înţelegem importanţa DEO în peisajul energetic românesc şi suntem pe deplin dedicaţi viitorului său. Bazându-ne pe fundaţia deja existentă, vom continua calea modernizării şi digitalizării, asigurând un activ rezistent şi eficient care să răspundă nevoilor în continuă evoluţie ale clienţilor noştri şi ale pieţei energetice în general.”

Se preconizează că tranzacţia va fi finalizată financiar în a doua jumătate a anului 2026, sub rezerva aprobărilor autorităţilor de reglementare şi a îndeplinirii condiţiilor obişnuite de finalizare.