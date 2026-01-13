Macro Newsletter 13 Ianuarie 2026

Producţia industrială din Germania a crescut neaşteptat în noiembrie 2025, cu o rată lunară de 0,8%, după o creştere de 2% în luna precedentă, iar creşterea anuală a fost de 0,8%, după un avans de 1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1,1%, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,2%, după o creştere de 14,7% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 8,1%. (Destatis)

Excedentul balanţei comerciale a Germaniei a scăzut peste aşteptări în noiembrie 2025, până la 13,1 miliarde de euro, un minim al ultimilor trei ani, de la 17,2 miliarde în luna precedentă, în condiţiile în care importurile au crescut cu o rată anuală de 5,5%, după un avans de 2,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, până la 115,1 miliarde de euro. Exporturile au scăzut cu o rată anuală de 0,9%, după o creştere de 4,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare neaşteptate, de 2,5%, până la 128,1 miliarde de euro. (Destatis)

Indicele încrederii în perspectivele economice ale zonei euro a scăzut uşor în decembrie 2025, până la 96,7 de puncte, de la 97,1 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele încrederii consumatorilor a scăzut până la -13,1 puncte, de la -12,8 puncte. Indicele încrederii pentru UE a scăzut cu 0,1 puncte, până la 96,8 puncte, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor cu 0,1 puncte, până la -12,5 puncte. Indicele încrederii în economia României a înregistrat o scădere până la 93,1 puncte, de la 94,2 puncte, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor până la -30,8 puncte, de la -29,7 puncte. (Comisia Europeană)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro au scăzut cu o rată anuală de 1,7% în noiembrie 2025, după o scădere de 0,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE au scăzut cu o rată anuală de 1,3%, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%. La nivelul statelor UE, cele mai mari scăderi anuale ale preţurilor industriale au fost înregistrate în Luxemburg (-5,5 %), Portugalia (-3,8 %) şi Irlanda (-3,6 %), iar cele mai mari creşteri în Bulgaria (+13,8 %), România (+4,9 %) şi Estonia (+3,2 %). (Eurostat)

Creditul de consum din SUA a crescut sub aşteptări în noiembrie 2025, cu 4,2 miliarde de dolari, după o creştere de 9,2 miliarde în luna precedentă. Creditul revolving, care include creditul acordat pe carduri, a scăzut cu 2 miliarde, după o creştere de 5,4 miliarde în luna precedentă, iar creditul nonrevolving, în principal pentru studii şi auto, a crescut cu 6,3 miliarde, după un avans de 3,8 miliarde de dolari în luna anterioară. (Federal Reserve)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a crescut în săptămâna încheiată la 3 ianuarie 2026, până la 208 mii, de la 200 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a crescut cu circa 30.000, până la 300.860 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)