Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macro Newsletter 13 Ianuarie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 13 ianuarie

Macro Newsletter 13 Ianuarie 2026

Producţia industrială din Germania a crescut neaşteptat în noiembrie 2025, cu o rată lunară de 0,8%, după o creştere de 2% în luna precedentă, iar creşterea anuală a fost de 0,8%, după un avans de 1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1,1%, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,2%, după o creştere de 14,7% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 8,1%. (Destatis)

Excedentul balanţei comerciale a Germaniei a scăzut peste aşteptări în noiembrie 2025, până la 13,1 miliarde de euro, un minim al ultimilor trei ani, de la 17,2 miliarde în luna precedentă, în condiţiile în care importurile au crescut cu o rată anuală de 5,5%, după un avans de 2,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, până la 115,1 miliarde de euro. Exporturile au scăzut cu o rată anuală de 0,9%, după o creştere de 4,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare neaşteptate, de 2,5%, până la 128,1 miliarde de euro. (Destatis)

Indicele încrederii în perspectivele economice ale zonei euro a scăzut uşor în decembrie 2025, până la 96,7 de puncte, de la 97,1 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele încrederii consumatorilor a scăzut până la -13,1 puncte, de la -12,8 puncte. Indicele încrederii pentru UE a scăzut cu 0,1 puncte, până la 96,8 puncte, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor cu 0,1 puncte, până la -12,5 puncte. Indicele încrederii în economia României a înregistrat o scădere până la 93,1 puncte, de la 94,2 puncte, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor până la -30,8 puncte, de la -29,7 puncte. (Comisia Europeană)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro au scăzut cu o rată anuală de 1,7% în noiembrie 2025, după o scădere de 0,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE au scăzut cu o rată anuală de 1,3%, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%. La nivelul statelor UE, cele mai mari scăderi anuale ale preţurilor industriale au fost înregistrate în Luxemburg (-5,5 %), Portugalia (-3,8 %) şi Irlanda (-3,6 %), iar cele mai mari creşteri în Bulgaria (+13,8 %), România (+4,9 %) şi Estonia (+3,2 %). (Eurostat)

Creditul de consum din SUA a crescut sub aşteptări în noiembrie 2025, cu 4,2 miliarde de dolari, după o creştere de 9,2 miliarde în luna precedentă. Creditul revolving, care include creditul acordat pe carduri, a scăzut cu 2 miliarde, după o creştere de 5,4 miliarde în luna precedentă, iar creditul nonrevolving, în principal pentru studii şi auto, a crescut cu 6,3 miliarde, după un avans de 3,8 miliarde de dolari în luna anterioară. (Federal Reserve)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a crescut în săptămâna încheiată la 3 ianuarie 2026, până la 208 mii, de la 200 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a crescut cu circa 30.000, până la 300.860 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3564
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8643
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.3615

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb