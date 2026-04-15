Macro Newsletter 15 Aprilie 2026

Producţia industrială din Germania a scăzut neaşteptat în februarie 2026, cu o rată lunară de 0,3%, după o stagnare în luna precedentă, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a stagnat, după un declin de 0,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 0,2%, după o scădere de 0,6% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 7,5%, după o creştere de 8% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 1,1%. (Destatis)

Excedentul balanţei comerciale a Germaniei a scăzut sub aşteptări în februarie 2026, până la 19,8 miliarde de euro, de la 20,3 miliarde în luna precedentă, în condiţiile în care importurile au crescut cu o rată anuală de 1,5%, după un declin de 3,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 4,7%, până la 115,4 miliarde de euro. Exporturile au crescut cu o rată anuală de 2,9%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,6%, până la 135,2 miliarde de euro. (Destatis)

Producţia industrială din Cehia a crescut cu o rată anuală de 1,3% în februarie 2026, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,3%, după un declin de 2,7% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 6,7%, după o creştere de 7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 5,6%. (CZSO)

Producţia industrială din Spania a scăzut cu o rată anuală de 1,1% în februarie 2026, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un declin de 0,7% în luna anterioară. Producţia bunurilor de consum a stagnat faţă de aceeaşi lună a anului trecut, după o scădere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,5%, iar producţia bunurilor de capital a stagnat faţă de aceeaşi lună a anului precedent, după o creştere de 1,9% în luna anterioară. Producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 4,8%, pe fondul unei scăderi lunare de 4%. (INE Spain)

Preţurile de consum din Lituania şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 4,8%, de la 3,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,5%, după un avans de 1,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o creştere de 4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 6,5%, de la 4,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,8%. (Statistics Lithuania)

Preţurile de consum din Ţările de Jos şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 2,7%, de la 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, după un avans de 1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2%, după o creştere de 1,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare 0,8%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală la 3,5%, de la 3,6% în luna anterioară, pe fondul unei stagnări lunare. (CBS Netherlands)