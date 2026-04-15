Macro Newsletter 15 Aprilie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 15 aprilie

Macro Newsletter 15 Aprilie 2026

Producţia industrială din Germania a scăzut neaşteptat în februarie 2026, cu o rată lunară de 0,3%, după o stagnare în luna precedentă, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a stagnat, după un declin de 0,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 0,2%, după o scădere de 0,6% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 7,5%, după o creştere de 8% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 1,1%. (Destatis)

Excedentul balanţei comerciale a Germaniei a scăzut sub aşteptări în februarie 2026, până la 19,8 miliarde de euro, de la 20,3 miliarde în luna precedentă, în condiţiile în care importurile au crescut cu o rată anuală de 1,5%, după un declin de 3,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 4,7%, până la 115,4 miliarde de euro. Exporturile au crescut cu o rată anuală de 2,9%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,6%, până la 135,2 miliarde de euro. (Destatis)

Producţia industrială din Cehia a crescut cu o rată anuală de 1,3% în februarie 2026, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,3%, după un declin de 2,7% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o creştere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 6,7%, după o creştere de 7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 5,6%. (CZSO)

Producţia industrială din Spania a scăzut cu o rată anuală de 1,1% în februarie 2026, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un declin de 0,7% în luna anterioară. Producţia bunurilor de consum a stagnat faţă de aceeaşi lună a anului trecut, după o scădere de 2,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,5%, iar producţia bunurilor de capital a stagnat faţă de aceeaşi lună a anului precedent, după o creştere de 1,9% în luna anterioară. Producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 4,8%, pe fondul unei scăderi lunare de 4%. (INE Spain)

Preţurile de consum din Lituania şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 4,8%, de la 3,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,5%, după un avans de 1,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o creştere de 4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 6,5%, de la 4,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,8%. (Statistics Lithuania)

Preţurile de consum din Ţările de Jos şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 2,7%, de la 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, după un avans de 1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2%, după o creştere de 1,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare 0,8%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală la 3,5%, de la 3,6% în luna anterioară, pe fondul unei stagnări lunare. (CBS Netherlands)

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

