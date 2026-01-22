Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macron mulţumit de calmare, Merz speră la restabilirea alianţei transatlantice

O.S.
Internaţional / 22 ianuarie, 21:11

Sursa foto: Facebook/Emmanuel Macron

Sursa foto: Facebook/Emmanuel Macron

Preşedintele francez Emmanuel Macron a lăudat unitatea europeană, afirmând că aceasta a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a spus că speră ca Uniunea Europeană şi SUA să găsească o soluţie pentru depăşirea tensiunilor actuale, conform News.ro.

Înaintea reuniunii, Macron a declarat reporterilor că Europa a demonstrat că este alături de Danemarca, arătând că blocul este unit şi puternic, reacţionează rapid şi este capabil să restabilească ordinea în mod calm, adăugând că se bucură că săptămâna a început cu o escaladare, cu ameninţări de invazie şi tarifare, iar acum situaţia a revenit la una mult mai acceptabilă, deşi rămân vigilenţi, iar concluzia este că atunci când Europa răspunde unit şi foloseşte instrumentele de care dispune, poate impune respect, potrivit News.ro.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a intrat la summitul Consiliului European purtând ochelarii de soare care au devenit deja celebri. Biroul său a precizat că Macron are o problemă minoră de sănătate la ochi, iar el a purtat aceiaşi ochelari de aviator şi la Forumul Economic Mondial de la Davos, stârnind reacţii în mediul online, inclusiv din partea preşedintelui american Donald Trump, care a întrebat: „Ce naiba s-a întâmplat?”, a relatat News.ro.

Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat speranţa că Uniunea Europeană şi SUA vor găsi o cale de a depăşi tensiunile actuale şi a subliniat importanţa păstrării NATO. „Acord o mare importanţă încercării de a păstra NATO. Această alianţă transatlantică nu poate fi pur şi simplu abandonată. Am construit-o de-a lungul a 75 de ani”, a declarat Merz reporterilor înaintea summitului liderilor UE, conform News.ro.

Cancelarul german a subliniat că, în opinia sa, accentul trebuie să se mute acum pe consolidarea blocului european în domeniul apărării şi al competitivităţii, afirmând că „capacitatea de apărare şi competitivitatea sunt două feţe ale aceleiaşi monede” şi că „la asta lucrăm”. Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta viitorul relaţiilor transatlantice, a subliniat News.ro.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat miercuri la cele mai belicoase ameninţări legate de preluarea Groenlandei de la Danemarca, însă gestul nu a reuşit să liniştească îngrijorarea guvernelor europene privind atitudinea Americii faţă de Europa. „Lumea s-a schimbat definitiv”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Davos, adăugând că „trebuie să ne schimbăm odată cu ea”, a informat sursa menţionată.

