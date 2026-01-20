Macron nu îl va întâlni pe Trump la Davos şi îi ironizează retorica, pe fondul escaladării tensiunilor comerciale

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat marţi, la Davos, că nu îşi va modifica agenda pentru a se întâlni cu preşedintele SUA, Donald Trump, afirmând că nu plănuia să rămână în staţiunea elveţiană în ziua următoare, potrivit relatărilor din presa franceză.

Conform Le Figaro, Macron a explicat, într-un dialog cu jurnaliştii la Forumul Economic Mondial, că nu există motive pentru o întâlnire bilaterală la Davos şi că „nu are de ce să-şi schimbe agenda”. Publicaţia notează că preşedintele francez a infirmat totodată existenţa unei reuniuni G7 programate joi la Paris, întâlnire pe care o propusese anterior lui Trump într-un mesaj făcut public de liderul american.

În discursul său de la Davos, Macron a transmis mesaje politice indirecte către Washington, afirmând că preferă „respectul în locul brutalităţii” şi „statul de drept în locul forţei”, relatează Le Figaro. Potrivit aceleiaşi surse, preşedintele francez a recurs şi la ironie, deschizând intervenţia cu referiri la o presupusă „lume a păcii, stabilităţii şi previzibilităţii”, înainte de a enumera conflictele armate şi dezechilibrele globale.

Presa franceză consemnează că declaraţiile vin după ce Donald Trump a intensificat atacurile verbale la adresa lui Macron şi a ameninţat cu impunerea unor tarife de până la 200% asupra vinurilor şi şampaniilor franceze, în contextul refuzului Parisului de a participa la un aşa-numit „Consiliu de pace pentru Gaza”. Potrivit AFP, autorităţile franceze au indicat că nu intenţionează să dea curs invitaţiei americane.

Relatările converg asupra faptului că absenţa unei întâlniri Macron-Trump la Davos reflectă deteriorarea relaţiilor politice dintre Paris şi Washington, într-un context marcat de presiuni comerciale şi schimburi publice de replici dure între cei doi lideri.