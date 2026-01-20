Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter
Macron nu îl va întâlni pe Trump la Davos şi îi ironizează retorica, pe fondul escaladării tensiunilor comerciale

M.S.
Internaţional / 20 ianuarie, 19:18

Emmanuel Macron/Sursa foto: X

Emmanuel Macron/Sursa foto: X

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat marţi, la Davos, că nu îşi va modifica agenda pentru a se întâlni cu preşedintele SUA, Donald Trump, afirmând că nu plănuia să rămână în staţiunea elveţiană în ziua următoare, potrivit relatărilor din presa franceză.

Conform Le Figaro, Macron a explicat, într-un dialog cu jurnaliştii la Forumul Economic Mondial, că nu există motive pentru o întâlnire bilaterală la Davos şi că „nu are de ce să-şi schimbe agenda”. Publicaţia notează că preşedintele francez a infirmat totodată existenţa unei reuniuni G7 programate joi la Paris, întâlnire pe care o propusese anterior lui Trump într-un mesaj făcut public de liderul american.

În discursul său de la Davos, Macron a transmis mesaje politice indirecte către Washington, afirmând că preferă „respectul în locul brutalităţii” şi „statul de drept în locul forţei”, relatează Le Figaro. Potrivit aceleiaşi surse, preşedintele francez a recurs şi la ironie, deschizând intervenţia cu referiri la o presupusă „lume a păcii, stabilităţii şi previzibilităţii”, înainte de a enumera conflictele armate şi dezechilibrele globale.

Presa franceză consemnează că declaraţiile vin după ce Donald Trump a intensificat atacurile verbale la adresa lui Macron şi a ameninţat cu impunerea unor tarife de până la 200% asupra vinurilor şi şampaniilor franceze, în contextul refuzului Parisului de a participa la un aşa-numit „Consiliu de pace pentru Gaza”. Potrivit AFP, autorităţile franceze au indicat că nu intenţionează să dea curs invitaţiei americane.

Relatările converg asupra faptului că absenţa unei întâlniri Macron-Trump la Davos reflectă deteriorarea relaţiilor politice dintre Paris şi Washington, într-un context marcat de presiuni comerciale şi schimburi publice de replici dure între cei doi lideri.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 19:21)

    Bravo!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

