Madison Keys şi Jessica Pegula, calificari uşoare în turul trei la Australian Open

Americancele Madison Keys, deţinătoarea titlului, şi Jessica Pegula s-au calificat, joi, fără probleme în turul trei al Openului Australiei, eliminându-le pe compatriotele lor Ashlyn Krueger, respectiv McCartney Kessler.

Keys, (numărul 9 mondial), a dominat-o pe Krueger (6-1, 7-5) şi o va înfrunta pe cehoaica Karolina Pliskova (nr. 1.057) pentru a ajunge în optimile de finală.

Pegula (6) a învins-o pe Kessler (6-0, 6-2) şi va juca pentru un loc în optimile de finală împotriva rusoaicei Oksana Selehmetova (101), care a învins-o pe spaniola Paula Badosa (26).

Ea a jucat deja de trei ori în sferturile de finală la Melbourne (2021, 2022, 2023), dar cel mai bun rezultat al său într-un turneu de Grand Slam rămâne finala pierdută în 2024 la US Open.