Magyar: "Eliberarea fondurilor europene reprezintă prioritatea absolută”

Peter Magyar a anunţat, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen, că eliberarea fondurilor europene îngheţate în timpul guvernării lui Viktor Orban reprezintă „prioritatea absolută”, relatează News.ro.

„Am purtat o nouă discuţie telefonică importantă cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Am convenit că eliberarea fondurilor europene în valoare de multe mii de miliarde de forinţi, care revin poporului maghiar, dar care au fost îngheţate din cauza corupţiei guvernului Orban, reprezintă prioritatea absolută”, a scris Peter Magyar pe Facebook, potrivit News.ro.

Comisia Europeană va colabora strâns cu noul guvern ungar pentru obţinerea rapidă de rezultate, iar cetăţenii Ungariei trebuie să poată beneficia cât mai curând de fondurile europene care li se cuvin, spune Magyar că a fost asigurat de Ursula von der Leyen, relatează News.ro.

Viitorul premier a dat asigurări că deciziile politice necesare în interesul cetăţenilor, instituţiilor şi companiilor ungare vor fi luate de guvernul TISZA pe baza mandatului obţinut la 12 aprilie, notează News.ro.

La rândul său, Ursula von der Leyen a scris pe X că este „un moment important pentru poporul maghiar” şi că a discutat cu viitorul premier despre „priorităţile imediate”, între care restabilirea statului de drept, realinierea la valorile europene comune şi reformele necesare pentru valorificarea investiţiilor europene, potrivit News.ro.

„Ungaria s-a întors în inima Europei, acolo unde i-a fost întotdeauna locul. Trebuie să acţionăm rapid pentru a restabili, a ne realinia şi a reforma”, a transmis preşedinta Comisiei Europene, relatează News.ro.