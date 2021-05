MAMBricolaj estimează o creştere cu 70% a cifrei de afaceri în 2021

MAMBricolaj, magazin de bricolaj cu un concept unic destinat atât producătorilor de mobilă, persoanelor ce au ca hobby bricolajul cât şi publicului larg, ţinteşte o cifră de afaceri de 70,6 milioane lei pentru 2021, în creştere cu peste 70% faţă de anul 2020, pe fondul extinderii acce-lerate a reţelei de magazine. Principalele oraşe vizate sunt Bucureşti, Braşov şi Iaşi. Pentru a fi-nanţa creşterea afacerii, compania intenţionează să efectueze o operaţiune de majorare de capi-tal social prin aport în numerar în 2021, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

"Cu sprijinul investitorilor, ne dorim să accelerăm planurile de dezvoltare ale companiei prin majorarea de capital social cu aport în numerar aprobată în cadrul adunării anuale şi prin capitalizarea profiturilor anterioare. În următoarele luni, avem în vedere creşterea vizibilităţii brand-ului MAMBricolaj prin desfăşurarea de diferite activităţi, inclusiv prin promovarea şi extinderea proiectului Şcoala de Mobilă. Credem că 2021 va fi un alt an important în ceea ce priveşte creşterea MAMBricolaj şi le mulţumim acţionarilor pentru sprijinul acordat planurilor noastre de dezvoltare," a declarat Cristian Găvan, fondator MAMBricolaj.

În data de 22 aprilie 2021, acţionarii MAMBricolaj au aprobat două operaţiuni de majorare a capitalului social, una cu acţiuni gratuite şi una cu aport în numerar. Prima operaţiune efectuată va fi capitalizarea profiturilor în vederea distribuirii de acţiuni gratuite către acţionari. Prin urma-re, acţionarii vor primi 4 acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune deţinută. Pentru a beneficia de acţiuni gratuite, acţionarii trebuie să deţină acţiuni MAM la data de 23 august 2021, sublniază sursa citată.

În ceea ce priveşte majorarea cu aport în numerar, acţionarii care au deţinut în data de 12 mai 2021 acţiuni MAM, au primit în data de 17 mai drepturi de preferinţă MAMR01 prin intermediul cărora vor putea participa la operaţiunea de majorare de capital. Drepturile vor fi tranzacţionabi-le după depunerea şi aprobarea prospectului de majorare de capital de către ASF.

Majorarea capitalului social are ca obiectiv finanţarea investiţiilor planificate de companie. MAMBricolaj analizează oportunitatea de a investi în locaţii din Bucureşti, Braşov şi Iaşi, zone în care există o piaţă în creştere de clienţi interesaţi de produse de bricolaj. Modelul de business MAMBricolaj este unic, fiind situat la graniţa dintre bricolajul în mobilă şi fabricarea de mobilă, permiţând şi publicului larg neavizat să participe la construcţia propriei mobile, într-un mod si-milar procurării de mobilă la comandă, dar urmărind un raport calitate/preţ mai atractiv.

În funcţie de nevoia de capital în următoarele luni, compania analizează distribuirea adiţională pe parcursul anului 2021 a profitului nerepartizat din anii 2018 şi 2019, în cuantum total de 2,1 milioane de lei. Distribuirea profitului rămas ar fi realizată sub formă de dividende în numerar sau sub formă de acţiuni gratuite. Propunerea în acest sens va fi făcută de acţionarul majoritar în a doua jumătate a acestui an.

Rezultatele din primele trei luni ale anului 2021 reflectă tendinţa pozitivă a sectorului de brico-laj. În primul trimestru al anului, MAMBricolaj a înregistrat o creştere a vânzărilor în cadrul reţe-lei de magazine de peste 45%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020. Creşterea este datorată atât unui număr mai mare de clienţi cât şi creşterii numărului de tranzacţii, cu peste 28% faţă̆ de primul trimestru al anului 2020. Valoarea bonului mediu per tranzacţie a crescut, de asemenea, cu peste 13% faţă̆ de anul precedent, se mai arată în comunicat.

În martie 2021, MAMBricolaj a deschis un nou magazin în Bucureşti, pe strada Prelungirea Ghencea în urma unei investiţii de 1,65 milioane de euro. În prezent, compania operează trei unităţi în Bucureşti, în sectoarele 2, 4 şi 6.

MAMBricolaj este o companie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu ianuarie 2021. Compania are o capitalizare de piaţă de aproape 100 milioane de lei. În data de 17 mai 2021, acţiunile MAM erau tranzacţionate la preţul de 56,5 lei per acţiune, o creştere cu 85% a preţului per acţiune faţă de prima zi de tranzacţionare.