Maratonul Olteniei 2025: Sport, optimism şi solidaritate pentru comunitatea din Râmnicu Vâlcea

I.S.
29 august, 13:15

Maratonul Olteniei 2025: Sport, optimism şi solidaritate pentru comunitatea din Râmnicu Vâlcea

Maratonul Olteniei revine în Râmnicu Vâlcea cu cea de-a 13-a ediţie şi îi aşteaptă pe toţi cei care iubesc mişcarea şi energia unei comunităţi unite în natură, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Aproape 700 de participanţi sunt înscrişi deja la cursele de MTB şi Trail Run, iar noutatea din acest an este cursa Fun Run de 4 km, la care concurenţii pot participa indiferent de nivelul de pregătire.

Ediţia din acest an este organizată de Distribuţie Oltenia, parte din Grupul Evryo, care păstrează tradiţia de a transforma sportul în sprijin real pentru oameni. Toate taxele de participare vor fi dublate şi direcţionate către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Secţia de Ortopedie şi Traumatologie. Fondurile strânse vor fi folosite pentru echipamente medicale vitale, menite să îmbunătăţească îngrijirea pacienţilor.

Potrivit sursei, anul acesta, Maratonul Olteniei aduce şi două experienţe speciale pentru participanţi. Prima este Oltin, o „ciocănitoare” prietenoasă bazată pe inteligenţă artificială, gata să ofere direct pe telefon informaţii utile despre eveniment şi să amintească tuturor cât de important este sportul făcut cu grijă pentru natură. În plus, la finalul curselor, toţi sportivii vor fi invitaţi să contribuie la o instalaţie artistică participativă, Linia Optimismului.

Un studiu desfăşurat în cadrul Maratonului Olteniei arată că sportivii de anduranţă privesc viaţa în mod diferit faţă de publicul general.

-95% dintre maratonişti cred că efortul lor dă rezultate (vs. 41% dintre oamenii care nu practică sport).

-92% găsesc mereu o cale de a depăşi obstacolele (vs. 36% dintre oamenii care nu practică sport).

-86% sunt optimişti cu privire la viitor (vs. 27% dintre oamenii care nu practică sport).

Sursa datelor:

-Studiu desfăşurat în comunitatea Maratonului Olteniei, pe 98 de respondenţi, în perioada 25 iunie-1 iulie 2025.

-Studiu realizat prin platforma iVox, pe un eşantion de 1034 de respondenţi din publicul general, în perioada 16-21 august 2025.

Conform comunicatului, aceste rezultate arată că pentru sportivi optimismul nu este doar speranţă, ci o abilitate antrenată prin acţiune constantă. Antrenamentul le confirmă legătura dintre efort şi rezultat, le oferă claritate mentală şi îi face să continue chiar şi atunci când succesul nu e garantat.

„Optimismul nu este doar o stare de spirit, ci o abilitate care se construieşte prin efort şi perseverenţă. Maratonul Olteniei arată, an de an, că atunci când alergăm sau pedalăm împreună, ne antrenăm nu doar corpul, ci şi încrederea în viitor. De aceea, acest eveniment este despre mai mult decât sport, este despre puterea de a găsi energie zi de zi, chiar şi atunci când întâmpinăm provocări”, a declarat Ondrej Safar, CEO Distribuţie Oltenia.

