Marcel Ciolacu: "Bugetul întârziat nu opreşte funcţionarea administraţiei"

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi că întârzierea bugetului naţional nu blochează administraţia judeţeană. El a precizat că proiectele importante vor fi pregătite din timp şi că instituţia se va adapta situaţiei, asigurând derularea în continuare a priorităţilor judeţului, conform News.ro.

"Ne vom descurca. Am început împreună cu directorul economic, Liviu Ciolan, să identificăm nevoile şi să stabilim priorităţile. Va mai dura puţin, dar în următoarele două luni vom pregăti bugetul şi nu vom pierde timp cu proiectele pe care dorim să le includem”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Grupul de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare, dedicat stabilirii sistemului de defalcare şi echilibrare a impozitului pe venit şi a TVA alocate autorităţilor locale, a continuat miercuri consultările pentru pregătirea bugetului pe 2026. Vicepremierul Tanczos Barna a precizat că deciziile vor fi luate după finalizarea analizelor şi în urma dialogului cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale, a relatat News.ro.