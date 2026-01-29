Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marcel Ciolacu, noul preşedinte al Consiliului Judeţean, anunţă concedieri la Buzău

ANA FELEA
Politică / 29 ianuarie, 16:07

Marcel Ciolacu, noul preşedinte al Consiliului Judeţean, anunţă concedieri la Buzău

Recent învestit în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu anunţă că nu exclude concedierile în instituţiile aflate în subordinea instituţiei pe care o conduce, în urma auditului extern demarat la începutul mandatului său. După prima şedinţă a Consiliului Judeţean din acest an, preşedintele CJ a declarat că organigramele sunt „prea stufoase” şi că vor fi propuse modificări.

„Nu e un lucru de ascuns, s-a pornit un audit extern la nivelul CJ cu toate organigramele, atât ale aparatului propriu al CJ, cât şi ale celorlalte subordonate şi vom veni după finalizarea acestui audit cu propunere de modificare de organigrame, atât ale aparatului propriu al CJ, cât şi ale celorlalte subordonate.(...)În funcţie de acest audit, vom veni cu propunerile de modificare. Sunt prea stufoase”, a declarat preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

În acest context, şeful administraţiei judeţene ia în calcul inclusiv varianta concedierilor.

Marcel Ciolacu a subliniat: „Este posibil şi acest lucru. Eu îmi doresc să fim cât mai eficienţi, nu mi se pare normal să avem achiziţii şi la Spitalul Judeţean, şi la Spitalul Râmnicu Sărat, şi la Spitalul Nehoiu. De exemplu, n-am văzut o coerenţă în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene a CJ împreună cu DGSAPC-ul. M-am uitat şi eu pe anumite proiecte şi accesări ale altor consilii judeţene şi mi s-a părut mai puţin la CJ Buzău, nu neapărat în aparatul propriu, vorbesc de subordonate. Şi în zona de cultură, suntem mult prea stufoşi. Nu suntem atât de eficienţi cum şi-ar dori buzoienii, de aceea o să facem nişte organisme mai suple şi mai eficiente şi cu costuri mai mici”.

Pe de altă parte, fostul premier a reluat o declaraţie făcută şi în campania electorală, potrivit căreia judeţul Buzău ar putea deveni pilot pentru reorganizarea administrativ-teritorială.

„Am anunţat public că pe mine nu m-ar deranja ca judeţul Buzău să fie judeţ pilot de reorganizare administrativ-teritorială. Normal că am pornit de la un audit în ceea ce priveşte organigramele proprii ale CJ şi a tuturor subordonatelor”, a spus preşedintele CJ Buzău.

Auditul extern a început zilele trecute cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, urmând ca, pe rând, toate instituţiile subordonate, inclusiv cele din domeniul culturii, să fie analizate. Evaluarea se va încheia cu aparatul propriu al Consiliului Judeţean Buzău, iar primele concluzii sunt aşteptate în aproximativ trei săptămâni.

Marcel Ciolacu a preluat mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău în luna decembrie 2025.

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Video
