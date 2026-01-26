Marius Budăi (PSD), critică la adresa lui Bolojan

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius-Constantin Budăi, a lansat un atac dur la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, după declaraţiile acestuia privind nivelul taxelor din România comparativ cu cele din restul Europei, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, Budăi, care a condus Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale între 25 noiembrie 2021 şi 13 iulie 2023, în Guvernele Nicolae Ciucă şi, timp de patru săptămâni, în Guvernul Marcel Ciolacu, acuză că premierul „cântă fals” atunci când vorbeşte despre sistemul de taxare.

„Când lăutarul cântă fals, toată lumea îşi dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare! Aşa sunt comparaţiile domnului prim-ministru Bolojan între taxele din România şi cele din Europa. Sună fals!”, a afirmat social-democratul, potrivit sursei amintite.

El susţine că foarte mulţi români au călătorit în Europa şi pot compara nu doar nivelul taxelor, ci şi pe cel al veniturilor, iar problema reală în România nu ar fi „insuficienţa taxelor”, ci „veniturile foarte mici” raportat la o inflaţie „ruşinos de mare” faţă de restul statelor membre UE, a transmis G4Media.

Fostul ministru critică şi mesajul repetat al lui Bolojan privind aplicarea regulilor „fără excepţii”, pe care îl compară cu retorica din perioada comunistă, după cum arată sursa menţionată:

„Doar în comunism ni se spunea că suntem toţi la fel, fără excepţii! Oamenii nu sunt la fel şi nici nu se nasc cu aceleaşi şanse! Nu-i poţi taxa la fel, ca în Patul lui Procust!”, a mai spus Budăi, subliniind că nu pot fi trataţi la fel persoanele cu dizabilităţi, bolnavii grav, tinerii la început de drum sau familiile sărace.

În final, Marius Budăi a anunţat că PSD nu va mai susţine politici pe care le consideră „de dreapta” şi leagă sprijinul pentru măsurile Guvernului de acceptarea programului social-democrat, a informat G4Media.