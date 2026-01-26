Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Marius Budăi (PSD), critică la adresa lui Bolojan

S.E.
Politică / 26 ianuarie, 09:33

Marius Budăi/Sursa foto: Facebook

Marius Budăi/Sursa foto: Facebook

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius-Constantin Budăi, a lansat un atac dur la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, după declaraţiile acestuia privind nivelul taxelor din România comparativ cu cele din restul Europei, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, Budăi, care a condus Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale între 25 noiembrie 2021 şi 13 iulie 2023, în Guvernele Nicolae Ciucă şi, timp de patru săptămâni, în Guvernul Marcel Ciolacu, acuză că premierul „cântă fals” atunci când vorbeşte despre sistemul de taxare.

„Când lăutarul cântă fals, toată lumea îşi dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare! Aşa sunt comparaţiile domnului prim-ministru Bolojan între taxele din România şi cele din Europa. Sună fals!”, a afirmat social-democratul, potrivit sursei amintite.

El susţine că foarte mulţi români au călătorit în Europa şi pot compara nu doar nivelul taxelor, ci şi pe cel al veniturilor, iar problema reală în România nu ar fi „insuficienţa taxelor”, ci „veniturile foarte mici” raportat la o inflaţie „ruşinos de mare” faţă de restul statelor membre UE, a transmis G4Media.

Fostul ministru critică şi mesajul repetat al lui Bolojan privind aplicarea regulilor „fără excepţii”, pe care îl compară cu retorica din perioada comunistă, după cum arată sursa menţionată:

„Doar în comunism ni se spunea că suntem toţi la fel, fără excepţii! Oamenii nu sunt la fel şi nici nu se nasc cu aceleaşi şanse! Nu-i poţi taxa la fel, ca în Patul lui Procust!”, a mai spus Budăi, subliniind că nu pot fi trataţi la fel persoanele cu dizabilităţi, bolnavii grav, tinerii la început de drum sau familiile sărace.

În final, Marius Budăi a anunţat că PSD nu va mai susţine politici pe care le consideră „de dreapta” şi leagă sprijinul pentru măsurile Guvernului de acceptarea programului social-democrat, a informat G4Media.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 09:56)

    Cel mai performant om din PSD este BUdai...

    Are tot dreptul sa se ia de Bolo. NOT!

    Astia din PSD nu au nici o masura a ridicolului, fac prin rotatie... 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 09:57)

    se arata molusca asta de Budai cu limba-i aspră de arivist vorace.

    Respect Bolojan pentru curaj, determinare, caracter ! Masurile dvs.sunt nepopulare , sper sa reusiti sa indreptati raul facut de perfizii psd

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 10:05)

    Un mincinos si un ipocrit ,PSD a votat toate masurile luate de Bolojan , cu teatrul asta ieftin prostesc oamenii !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 10:14)

    A reapărut Casanova de carton și dă lecții. O fi frustrat că nu are succes la femeile din PSD. Cine va manipula săptămâna viitoare ? Sunt cam tot aceeași.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3411
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4922
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8734
Gram de aur (XAU)Gram de aur687.7477

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb