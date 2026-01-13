MarketWatch: Piaţa acţiunilor semnalează un nou ”superciclu” al mărfurilor în 2026

Segmente ale pieţei financiare legate de active reale şi bunuri tangibile par să intre într-o perioadă ce poate deveni un boom prelungit - susţinut de capacitatea acestora de a-şi conserva valoarea în timp, de a rezista volatilităţii pieţei şi de a funcţiona ca o protecţie împotriva inflaţiei viitoare, potrivit unui articol publicat, ieri, de MarketWatch.

Această tendinţă este vizibilă în special pe pieţele de mărfuri, unde acţiunile din sectorul materialelor şi al energiei din cadrul indicelui S&P 500 au avansaseră cu 6,4%, respectiv 4,3%, de la începutul anului până la finele săptămânii trecute. De asemenea, metalele preţioase, precum aurul şi argintul au înregistrat performanţe solid în 2026, cu aprecieri de circa 3,7% şi 12,4%, fară a lua în calcul evolutiile de ieri, după creşteri accelerate de 64% şi 141% în 2025. Chiar şi petrolul Brent, reperul internaţional pentru ţiţei, a consemnat un avans de 4,1% de la începutul anului până la finele săptămânii trecute, în condiţiile în care incertitudinile legate de recenta intervenţie a Statelor Unite în Venezuela au eclipsat temerile privind un posibil excedent global de ofertă de petrol, mai notează publicaţia menţionată.

”Este posibil să traversăm în prezent un punct de inflexiune - în care acţiunile şi activele reale, inclusiv mărfurile, îşi modifică raportul de forţă relativă (n.r. în sensul de avantaj investiţional)”, a declarat Jordan Rizzuto, director de investiţii la GammaRoad Capital Partners. Potrivit acestuia, am trecut deja prin una dintre cele mai mari creşteri ale activelor financiare în raport cu activele reale. ”În prezent însă, metalele preţioase se află în prim-plan, iar pe fundal se conturează posibile schimbări tectonice”, a adăugat el citat de MarketWatch.

Una dintre aceste schimbări are legătură cu cheltuielile masive de capital generate de extinderea agresivă a centrelor de date şi a infrastructurii pentru inteligenţă artificială din Statele Unite şi din întreaga lume. Warren Pies, cofondator şi strateg la 3Fourteen Research, leagă cererea actuală pentru metale industriale şi gaze naturale de valul de investiţii în inteligenţa artificială şi centrele de date, mai scrie publucaţia menţionată.

În opinia sa, aurul şi alte metale preţioase beneficiază de ”tema investiţională a deprecierii dolarului”, bazată pe ideea că nivelurile excesive ale datoriei guvernamentale şi deficitele fiscale ale SUA erodează valoarea şi puterea de cumpărare a monedei americane. ”Aceste dinamici fac din mărfuri un element puternic de diversificare a portofoliilor, alături de acţiuni”, a spus Pies.

Din perspectivă istorică, activele reale tind să aibă performanţe semnificativ mai bune în raport cu acţiunile în perioadele caracterizate de accelerarea inflaţiei, mai scrie MarketWatch.

Astăzi va fi publicat indicele preţurilor de consum pentru luna decembrie, pe care unele firme de pe Wall Street îl anticipează la un nivel mai ridicat decât în mod obişnuit, ca urmare a distorsiunilor apărute în datele din octombrie şi noiembrie, generate de închiderea parţială a administraţiei guvernamentale americane de la finalul anului trecut.

”Observăm o creştere a preţurilor petrolului, aurului şi argintului pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice, în special după operaţiunea militară din Venezuela”, a declarat Eric Sterner, director de investiţii al Apollon Wealth Management. ”Venezuela a fost cândva un producător important de petrol şi susţine că deţine cele mai mari rezerve de ţiţei din lume, însă producţia a scăzut la mai puţin de un milion de barili pe zi. În plus, este posibil ca producţia ţării să fie redusă pe termen scurt din cauza unei posibile instabilităţi politice sporite, deşi, având în vedere că pieţele globale de petrol se află deja în surplus, impactul asupra preţurilor mondiale ale petrolului va fi, cel mai probabil, limitat”.

Gary Schlossberg, strateg global la Wells Fargo Investment Institute, consideră că o parte din susţinerea de care beneficiază în prezent activele reale este alimentată de ”noi surse de incertitudine geopolitică, în special legate de Venezuela, în cazul petrolului”, potrivit MarketWatch.

”Metalele preţioase beneficiază, de asemenea, de aceste incertitudini, cotaţiile fiind susţinute atât de îngrijorările persistente legate de inflaţie, cât şi de un context de creştere economică solidă şi de perspectivele unor noi reduceri ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală”, a mai spus Schlossberg.

De asemenea, strategul a subliniat că preţurile din sectorul materialelor sunt susţinute de perturbările de ofertă de pe piaţa cuprului şi de cererea puternică asociată centrelor de date.

Cuprul, un metal industrial utilizat în construcţii şi într-o gamă largă de alte aplicaţii, se tranzacţionează în apropierea unui nivel record, după ce a depăşit pragul de 6 dolari pe livră în cursul săptămânii trecute, iar mulţi analişti ai pieţei consideră că este probabil ca raliul să continue.

”Mediul actual aminteşte de «superciclul» mărfurilor din prima parte a anilor 2000 şi reflectă accelerarea boomului investiţiilor de capital legate de inteligenţa artificială şi tehnologie”, a spus John Velis, strateg macroeconomic pentru America la BNY. Riscurile geopolitice, creşterea puternică a masei monetare la nivel global aşteptările privind o politică monetară uşor mai acomodativă la nivel mondial sunt alţi factori care contribuie în prezent la accelerarea preţurilor activelor reale, a mai afirmat Velis.

”Activele reale au început anul în plin avânt, raliul metalelor preţioase de anul trecut extinzându-se acum şi asupra metalelor industriale. Această tendinţă este posibil să se extindă în cele din urmă şi către sectorul energetic, pe măsură ce sentimentul privind creşterea economică globală în 2026 se îmbunătăţeşte. Deocamdată, evaluările relative ale activelor financiare - în special ale acţiunilor - comparativ cu activele reale (excluzând metalele preţioase) indică niveluri de preţ atractive pentru intrarea în această temă investiţională, în condiţiile în care cererea este aşteptată să crească pentru aplicaţiile industriale”, a afirmat strategul citat de MarketWatch.