Maroc a făcut apel împotriva sancţiunilor dictate după incidentele din finala Cupei Africii pe Naţiuni

Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a anunţat marţi, într-un comunicat dat publicităţii, că face apel împotriva sancţiunilor impuse de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) în urma incidentelor care au avut loc în timpul finalei Cupei Africii pe Naţiuni.

Marocanii consideră sancţiunile pe care Confederaţia Africană le-a dictat împotriva Senegalului ca fiind „neproporţionale cu gravitatea şi pericolul acestor evenimente”.

Finalul finalei Cupei Africii pe Naţiuni a fost marcat de o ieşirea de pe teren a unora dintre jucătorii senegalezi, încurajaţi de antrenorul lor, Pape Thiaw, după mai multe evenimente controversate. În cele din urmă, senegalezii au revenit, după insistenţele lui Sadio Mane, şi au câştigat datorită unui gol marcat de Pape Gueye în prelungiri.

La sfârşitul lunii ianuarie, Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a amendat Federaţia Senegaleză de Fotbal cu 615.000 de dolari şi a impus o suspendare şi o amendă de cinci meciuri antrenorului Pape Thiaw, plus două suspendări pentru jucătorii Iliman Ndiaye şi Ismaila Sarr.

Din partea marocană, Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a fost amendată cu 200.000 de dolari pentru comportamentul celor care au furat prosopul portarului senegalez, precum şi încă 100.000 de dolari pentru conduita necorespunzătoare a jucătorilor şi membrilor personalului acuzaţi de invadarea zonei VAR şi de obstrucţionarea activităţii arbitrului. În plus, a existat o amendă de 15.000 de dolari pentru utilizarea laserelor de către fani şi două suspendări: un meci pentru Achraf Hakimi şi trei pentru Ismael Saibari.