Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Mastercard, Banca Transilvania şi Salvaţi Copiii România, lansează programul „Susţinem cele mai grele începuturi”

S.E.
Miscellanea / 13 noiembrie, 14:45

Mastercard, Banca Transilvania şi Salvaţi Copiii România, lansează programul „Susţinem cele mai grele începuturi”

Mastercard şi Banca Transilvania, în parteneriat cu Salvaţi Copiii România, lansează „Susţinem cele mai grele începuturi”, un amplu program de sănătate neonatală în valoare de 1,5 milioane de euro, desfăşurat pe o perioadă de trei ani, conform comunicatului transmis redacţiei, din care vă relatăm următoarele. Proiectul propune o abordare integrată de monitorizare şi intervenţie timpurie pentru nou-născuţii prematuri, structurată pe trei direcţii principale: dotarea maternităţilor cu echipamente performante, formarea continuă a personalului medical şi urmărirea copiilor după externare, prin susţinerea centrelor de urmărire a nou-născutului cu risc din cinci maternităţi de grad III şi crearea unei aplicaţii digitale.

Obiectivul principal este de a contribui la reducerea mortalităţii infantile în România, prin îmbunătăţirea îngrijirii nou-născuţilor prematuri. Programul va începe în judeţul Cluj şi se va extinde treptat în Iaşi, Mureş, Timiş şi Bucureşti.

„Ne dorim ca tehnologia şi resursele pe care le avem să fie mereu acolo unde pot schimba vieţi. Acest proiect dă un sens şi mai puternic cuvintelor inovaţie şi solidaritate, o dovadă că atunci când companiile, medicii şi organizaţiile sociale lucrează împreună, pot construi un viitor mai bun pentru cei mai vulnerabili. Pentru noi, a susţine cele mai grele începuturi înseamnă a investi în speranţă şi în viitor.”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România şi Croaţia.

România continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană, cu 5,6 decese la 1.000 de copii născuţi vii, comparativ cu media europeană de 3,3. Aproximativ 1.000 de copii sub un an îşi pierd viaţa anual, iar peste 15.000 se nasc prematur.

„Mortalitatea infantilă este unul dintre indicatorii care reflectă sănătatea unei ţări. Susţinem acest proiect tocmai pentru că viitorul trebuie să înceapă cu grijă, cu solidaritate şi speranţă, iar acest lucru îl putem face mult mai relevant în comunitate, în parteneriat. Împreună cu Mastercard şi Salvaţi Copiii, vom pune împreună ce avem mai bun - resurse, expertiză, suflet şi energie - pentru copiii şi mamele din România. Credem cu tărie în importanţa susţinerii acestor copii şi a familiilor lor, atât la început de drum, cât şi prin programele de urmărire multidisciplinară, pentru a le asigura cele mai bune premise de dezvoltare sănătoasă în primii ani de viaţă”, a afirmat Oana Ilaş, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

Programul acoperă toate etapele critice ale îngrijirii neonatale prin dotarea şi modernizarea maternităţilor, formarea medicală pentru personal şi digitalizarea sistemului de monitorizare. Prin aceste acţiuni, programul va îmbunătăţi calitatea îngrijirii medicale pentru peste 1.500 de nou-născuţi anual şi va contribui la formarea a peste 100 de profesionişti din domeniul sănătăţii.

„Susţinem cele mai grele începuturi” este un angajament comun pentru viaţă, pentru echitate şi pentru un viitor în care fiecare copil are şansa să crească sănătos. Prin colaborarea dintre sectorul privat, neguvernamental şi sistemul medical, această iniţiativă are potenţialul de a deveni un model de bună practică în sănătatea infantilă din România, contribuind la prevenirea dizabilităţilor şi la îmbunătăţirea, pe termen lung, a calităţii actului medical şi a monitorizării nou-născuţilor cu risc.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb