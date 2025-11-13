Mastercard, Banca Transilvania şi Salvaţi Copiii România, lansează programul „Susţinem cele mai grele începuturi”

Mastercard şi Banca Transilvania, în parteneriat cu Salvaţi Copiii România, lansează „Susţinem cele mai grele începuturi”, un amplu program de sănătate neonatală în valoare de 1,5 milioane de euro, desfăşurat pe o perioadă de trei ani, conform comunicatului transmis redacţiei, din care vă relatăm următoarele. Proiectul propune o abordare integrată de monitorizare şi intervenţie timpurie pentru nou-născuţii prematuri, structurată pe trei direcţii principale: dotarea maternităţilor cu echipamente performante, formarea continuă a personalului medical şi urmărirea copiilor după externare, prin susţinerea centrelor de urmărire a nou-născutului cu risc din cinci maternităţi de grad III şi crearea unei aplicaţii digitale.

Obiectivul principal este de a contribui la reducerea mortalităţii infantile în România, prin îmbunătăţirea îngrijirii nou-născuţilor prematuri. Programul va începe în judeţul Cluj şi se va extinde treptat în Iaşi, Mureş, Timiş şi Bucureşti.

„Ne dorim ca tehnologia şi resursele pe care le avem să fie mereu acolo unde pot schimba vieţi. Acest proiect dă un sens şi mai puternic cuvintelor inovaţie şi solidaritate, o dovadă că atunci când companiile, medicii şi organizaţiile sociale lucrează împreună, pot construi un viitor mai bun pentru cei mai vulnerabili. Pentru noi, a susţine cele mai grele începuturi înseamnă a investi în speranţă şi în viitor.”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România şi Croaţia.

România continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană, cu 5,6 decese la 1.000 de copii născuţi vii, comparativ cu media europeană de 3,3. Aproximativ 1.000 de copii sub un an îşi pierd viaţa anual, iar peste 15.000 se nasc prematur.

„Mortalitatea infantilă este unul dintre indicatorii care reflectă sănătatea unei ţări. Susţinem acest proiect tocmai pentru că viitorul trebuie să înceapă cu grijă, cu solidaritate şi speranţă, iar acest lucru îl putem face mult mai relevant în comunitate, în parteneriat. Împreună cu Mastercard şi Salvaţi Copiii, vom pune împreună ce avem mai bun - resurse, expertiză, suflet şi energie - pentru copiii şi mamele din România. Credem cu tărie în importanţa susţinerii acestor copii şi a familiilor lor, atât la început de drum, cât şi prin programele de urmărire multidisciplinară, pentru a le asigura cele mai bune premise de dezvoltare sănătoasă în primii ani de viaţă”, a afirmat Oana Ilaş, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

Programul acoperă toate etapele critice ale îngrijirii neonatale prin dotarea şi modernizarea maternităţilor, formarea medicală pentru personal şi digitalizarea sistemului de monitorizare. Prin aceste acţiuni, programul va îmbunătăţi calitatea îngrijirii medicale pentru peste 1.500 de nou-născuţi anual şi va contribui la formarea a peste 100 de profesionişti din domeniul sănătăţii.

„Susţinem cele mai grele începuturi” este un angajament comun pentru viaţă, pentru echitate şi pentru un viitor în care fiecare copil are şansa să crească sănătos. Prin colaborarea dintre sectorul privat, neguvernamental şi sistemul medical, această iniţiativă are potenţialul de a deveni un model de bună practică în sănătatea infantilă din România, contribuind la prevenirea dizabilităţilor şi la îmbunătăţirea, pe termen lung, a calităţii actului medical şi a monitorizării nou-născuţilor cu risc.